Leon (15) ble kalt idiot og stokk dum etter leserinnlegg om bompenger

Leon Krog Vignal skrev leserinnlegg i BT om bompenger. Tre uker senere fikk han et brev i posten der avsenderen rakker voldsomt ned på tenåringen.

KLIMAFORKJEMPER: Leon Krog Vignal ble rakket ned på av en bompengemotstander etter at han skrev leserinnlegg. 15-åringen la brevet ut på sosiale medier, til stor respons. Privat

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

«Jeg leste innlegget ditt i BT. Forferdelig grusomt. Tenk at en gutt allerede 15 år er blitt så stokk dum og idiot.»

Slik innledes brevet som ble sendt til 15 år gamle Leon Krog Vignal.

«Du er døv og du er blind», skriver brevskriveren, og fortsetter: «Du skriver at de som stemmer FNB er trangsynt, herregud – du har ikke forstått noe i dette tomme lille 15 år gamle hodet.»

– Jeg ble nesten litt rørt over at noen hadde tatt seg tid til å svare på leserinnlegget mitt med ordentlig brev og greier, men han legger seg på et svært lavt debattnivå, sier Leon.

– Responsen er helt nydelig

15-åringen ble ikke lei seg, men oppgitt over måten brevskriveren velger å debattere på. Mandag la Leon ut bilder av brevet på Facebook, for å vise nivået på debatten. Der fikk han stor respons fra folk som er sjokkert over måten bompengemotstanderen formulerer seg på.

– Responsen på Facebook er helt nydelig, den viser at det er mange som vil ha en ryddig debatt, sier Leon.

SINT: Slik begynner brevet 15 år gamle Leon fikk i posten. Skjermdump

15-åringen er klimaaktivist, medlem av fylkesstyret i Natur og Ungdom, komitéleder i Ungdommens bystyre og medlem i Sosialistisk Ungdom.

– Jeg ble med i Ungdommens bystyre litt tilfeldig da jeg gikk i 8. klasse, men da våknet engasjementet mitt. Jeg leste meg opp på klimakrisen, og meldte meg inn i Natur og Ungdom. Jeg har blitt veldig miljøbevisst, og er opptatt av å leve så bærekraftig som mulig, sier han.

Skrev leserinnlegg før valget

I leserinnlegget i BT, som ble publisert før valget, skriver Leon: «Bergens potensielle fremtid skremmer meg veldig. Tanken på at et parti som kun har bompenger som politikk skal ta over styringen i byen min i fire år, er horribel.» 15-åringen anbefaler folk å ikke stemme på Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). «FNB er ikke det Bergen trenger nå, spesielt ikke med klimakrisen og de andre ut­fordringene vi har i samfunnet. De er langt viktigere enn at noen kroner må betales, fordi man kjører bil», argumenterer han.

Dette har åpenbart provosert brevskriveren.

– Under valgkampen snakket vi med dem som sto i valgboden til FNB flere ganger, og jeg synes de hadde et svakt partiprogram. Derfor ønsket jeg ikke at de skulle gjøre det bra i valget og få en maktposisjon i byen min, og det skrev jeg et leserinnlegg om, sier tiendeklassingen.

«SOPERVENNER»: – Det sier litt om saklighetsnivået at han bruker ordet «sopervenner» i en debatt om bompenger, sier Leon. Skjermdump

Lar seg ikke skremme

Brevskriveren avslutter på følgende måte: «Lær deg å akseptere at andre har andre meninger enn dine tussete meninger. Gud velsigne deg og dine sopervenner.»

– Målet hans var tydeligvis å krenke meg, men det gidder jeg ikke å bruke tid på. Men det sier litt om saklighetsnivået når han trekker inn «sopervenner» i en debatt om klima og bompenger, sier Leon.

Lavt debattnivå skremmer ikke tenåringen fra å engasjere seg videre.

– Jeg kommer aldri til å slutte å engasjere meg i miljøkampen, i alle fall ikke før politikerne tar de nødvendige grepene, sier han.

BT har forsøkt å komme i kontakt med brevskriveren uten å lykkes.