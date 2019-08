PODKAST: Berre tre veker før valet er regjeringa fanga i ein gordisk bompengeknute. Klarer Erna Solberg å redde regjeringsprosjektet sitt frå havari?

Folkeaksjonen mot bompengar (FNB) flyr høgt på målingane før valet, medan regjeringspartia slit med å ikkje styrte heile regjeringsprosjektet.

– Dei har kjempedårleg tid på å bli einige om ein bompengeavtale. Ingen kan drive skikkeleg valkamp slik det er no, seier politisk redaktør i BT, Frøy Gudbrandsen.

Årsaka til konflikten innanfor regjeringa er ei mystisk bompengeskisse – FrP seier dei fire partia er einige om ein avtale der dei skal auke løyvingane til kollektivutbygging, og kutte i bompengane.

Problemet er at Venstre seier blankt nei til skissa, og nektar for at dei er blitt einige med FrP.

Dermed er det blitt fullstendig bompengekaos i regjeringa.

