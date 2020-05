Storutrykning til brann i Bergen sentrum

Årvåkne naboer gjorde at brannvesenet raskt fikk kontroll på brannen.

Brannvesenet fikk raskt avverget brannen i Dragefjellsbakken. Foto: Marianne Nilsen

Brannvesenet i Bergen rykket ut til melding røykutvikling fra et hus i Dragefjellsbakken 2B ved 12-tiden fredag.

– Vi ser at det kommer røyk fra en ventilasjonssjakt. Røykdykkere sendes inn nå, sa Ole Jakob Hartviksen ved 110-sentralen i Bergen.

Det brant i andre etasje i en bygning med totalt syv leiligheter.

– Jeg så røyk fra kjelleren fra bygningen. Så hørte jeg sirenene til brannbilene som kom. Det luktet røyk inn på badet, sier studenten Ingunn Torvund. Hun bor et par hus bortenfor.

Nødetatene møtte mannssterke opp i det brannfarlige området. Foto: Marianne Nilsen

Katter og rotte døde

Politiet bekreftet kort tid senere at brannen var slukket.

– Ingen av beboerne var hjemme, men tre katter og en rotte døde, sier operasjonsleder Morten Rebnord.

BTs journalist på stedet forteller at helsepersonell holdt på en stund med to av kattene, men la til slutt et blått teppe over dem.

– Alle beboerne er gjort rede for, inkludert beboeren som bodde der det brant, sier Rebnord.

Totalt tre personer ble evakuert. Samtlige får flytte hjem igjen.

Ifølge Rebnord har brannen trolig startet i en vaskemaskin.

– Brannfarlig område

Brannvesenet rykket ut med åtte kjøretøy til adressen i Dragefjellsbakken.

– Det er et brannfarlig område, med trehusbebyggelse. Heldigvis var det noen våkne naboer som så brannen raskt og varslet oss, sa brannvesenets innsatsleder på stedet Hans Petter Nilsen.