Familiemedlem etter ulykken på Sørås: – 19-åringen er bunnløst lei seg

Tenåringen som overlevde frontkollisjonen tirsdag er svært preget av ulykken.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Mange har lagt ned blomster på ulykkesstedet. Foto: Paul S. Amundsen

Den 19 år gamle mannen var passasjer i bilen som kolliderte med en buss i Steinsvikvegen på Sørås tirsdag morgen. Kameraten hans, Tobias Bøe Foss, døde onsdag morgen. Natt til fredag døde også den 57 år gamle bussjåføren.

Knut Steen Rakner, som er i familie med den 19 år gamle mannen og familiens talsperson, skriver i en pressemelding at tankene til 19-åringen først og fremst nå går til kameraten og bussjåførens familie og pårørende. Men også til lokalmiljøet i Fana og Ytrebygda og russen. Dette har vært en opprivende opplevelse for mange.

– Veldig preget

– Han er veldig preget. Han er bunnløst lei seg, det er ikke noe å legge skjul på. Det er en venn av ham som er omkommet og en bussjåfør, sier Rakner til BT lørdag morgen.

Han sier at foreldrene velger å gå ut med pressemeldingen for å dempe spekulasjoner og gi ro til sorgen over de avdøde. Foreldrene forteller at sønnen er i god fysisk form og utenfor livsfare.

Ved midnatt dagen etter ulykken samlet flere hundre personer seg på ulykkesstedet i Steinsvikvegen. Foto: Paul S. Amundsen

– Mye rykter

– Det er så mye rykter. Han har et brudd og flere mindre skader. Men prognosen fra legene er at han ikke vil få varige, fysiske men, sier Rakner.

Han forteller at familien til 19-åringen selvfølgelig er preget etter ulykken, men at de er takknemlige for at han overlevde.

– Ro til å sørge

– Det gikk cirka fire timer etter ulykken før de fikk vite at han kom til å klare seg. Nå ønsker de at de to andre familiene skal få ro til å sørge, sier familiens talsperson.

Han forteller at 19-åringen og Tobias Bøe Foss var kamerater som hadde kjent hverandre i flere år. 19-åringen som ligger på Haukeland universitetssjukehus, er russ i år.

– Har du besøkt ham på sykehuset?

– Nei, jeg har chattet med ham på video. Men venner har vært på besøk, sier Rakner.