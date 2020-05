Podkast: Har Erna Solberg nettopp sagt at Hordfast må kome?

Høyr vekas episode av «Nokon må gå».

Denne vekas episode tek oss med tilbake til ferjekaien Sandvikvåg ein julidag i 2013, då statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide lova bru over Bjørnafjorden. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

Medan me ventar på at Norge skal opne stadig meir, er Hordfast tema i «Nokon må gå».

Diskusjonen går no for fullt om kva prosjekt ein skal prioritere her i vest: ferjefri E39 eller ny bane og veg mellom Bergen og Voss.

Denne veka kom statsminister Erna Solberg sjølv på bana i BT, og sa det ville vore ei «stor ulukke for Bergen» om Hordfast ikkje blei bygd.

– Eg trudde først regjeringa garantert ville prioritere Bergen-Voss på grunn av spørsmålet om liv og helse, men Solberg var veldig tydeleg på at ho vil ha Hordfast denne veka, seier kommentator Gerd Tjeldflåt.

– Det er verkeleg interessant at ho vil skaffe seg slik fallhøgde i denne saka, seier Jens Kihl.

Saman med Morten Myksvoll går dei også ei runde på kva dei syns bør skje med Hordfast, og kva dei trur bør skje.

Debatten om skatteparadis og om regjeringa har vore opne nok rundt si handtering av koronakrisa er også tema i vekas episode.

Og vekas Å Vestland er ein klassikar, nemleg skikk og bruk på ferjer.

