Nye vitner gjør at politiet startet nye undersøkelser på Nesttun gravplass mandag.

Mandag begynte politiet nye undersøkelser for å finne Trine Frantzen. Mandag morgen var politiet i ferd med å rigge opp telt på Nesttun gravplass.

– Vi begynner med å grave opp én grav, sier Tore Salvesen, som var på plass på Nesttun gravplass mandag.

I mai gravde politiet opp fem graver samme sted uten å finne noe.

Marianne Nilsen

Nye vitner har nå meldt seg i saken, 15 år etter at Trine Frantzen forsvant. De har aldri vært inne i saken før.

– Vitnene er voksne mennesker som ikke har hatt noe med polititet eller Trine Frantzen å gjøre. De er ikke såkalte bekjente av politiet, sier Salvesen.

Har satt av to dager

– Kan du si hva som gjør at de kommer frem nå?

– Nei, det kan jeg ikke gå inn på, sier Salvesen.

Politiet har tillatelse til å gå ned i flere graver, men Salvesen vil ikke si hvor mange de ser for seg å grave opp.

Mandag morgen var de i gang med å åpne den første graven. Salvesen sier de har planer om å åpne flere, men at det avhenger av resultatet av den første.

De vil holde på med gravingen frem til klokken 21.

– Vi har satt av to dager til dette, sier Salvesen.

Et titalls personer jobber mandag på gravplassen.

Alice Bratshaug

Går grundig gjennom massene

Salvesen forteller at de vil ta av det øverste torvlaget i store stykker, slik at det så vidt synes når det legges ned igjen på plass etterpå.

Det graves med små redskaper, murerskjeer. Så tas jorden opp i bøtter for siling.

– Det er for at vi ikke skal gå glipp av viktige bevis, sier Salvesen.

– Hver gang vi gjør et arbeid her, har vi et håp om å finne noe, legger han til.

Politiet har sperret av er større område på gravplassen. Mandag morgen står et hvitt telt over stedet der de skal grave.

Jorden skal fraktes i bøtter over i et annet telt som står like ved.

Salvesen sier det vil ta flere dager å analysere innholdet.