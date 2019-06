– Denne gangen hadde jeg ikke tenkt å dra opp hit, men jeg klarte ikke å la være, sier Trine Frantzens sønn Jørgen.

Mandag morgen begynte politiet nye undersøkelser for å finne Trine Frantzen, etter at de har fått nye opplysninger fra vitner. Politiet har sperret av et stort område på Øvsttun gravplass, og har rigget opp to telt. Et over graven de undersøker, og et nærmere elven der de undersøker jorden som graves opp.

– Vi holder på der vi begynte i morges. Jobben tar lengre tid enn vi hadde trodd på forhånd, sa politiinspektør Tore Salvesen mandag ettermiddag.

– Må fortsette i morgen

Han forklarer dette med at jorden er hardpakket og at de går frem med finmasket nett og graver av lag for lag med små murerskjeer.

– Hvorvidt vi har funnet noe av interesse, kan jeg ikke gå inn på. Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte. Det må vi komme tilbake til, sier politiinspektøren.

Ved 20.30-tiden nærmet politiet seg avslutning på arbeidet for dagen.

– Vi kommer til å fortsette i morgen tidlig, sier Salvesen.

Arbeidet vil da fortsette på den samme graven som politiet har konsentrert seg om mandag. Deretter vil det bli vurdert om man skal undersøke enda flere graver, opplyser politiinspektøren.

Politiet vil ha vakthold ved gravplassen natt til tirsdag.

Bård Bøe

– Et hardt slag forrige gang

Mandag kveld var Trine Frantzens sønn Jørgen til stede ved gravplassen for å følge søkene.

– Denne gangen hadde jeg ikke tenkt å dra opp hit, men jeg klarte ikke å la være. Det er tøffe dager mens letingen pågår, sier Frantzen.

Han hadde store forhåpninger om at politiet skulle finne moren da de søkte i flere graver i mai.

– Det var et hardt slag da de ikke fant henne. Derfor forsøker jeg å holde forventningene litt nede, sier sønnen.

Hvis politiet finner moren, vil det gi familien en avslutning, mener han.

– Det viktigste er å få en grav å gå til.

Alice Bratshaug

Nye vitner har meldt seg

I mai gravde politiet opp fem graver samme sted uten å finne noe. Nye vitner har nå meldt seg i saken, 15 år etter at Trine Frantzen forsvant. De har aldri vært inne i saken før.

– Vitnene er voksne mennesker som ikke har hatt noe med politiet eller Trine Frantzen å gjøre. De er ikke såkalte bekjente av politiet, sier Salvesen.

– Kan du si hva som gjør at de kommer frem nå?

– Nei, det kan jeg ikke gå inn på, sier Salvesen.

Han ønsker ikke å si noe om hva vitnene har fortalt, fordi opplysningene skal brukes i den videre etterforskningen.

Alice Bratshaug

Har satt av to dager

Politiet har tillatelse til å gå ned i flere graver, men Salvesen vil ikke si hvor mange de ser for seg å grave opp.

– Vi begynner med å grave opp én grav, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Mandag morgen var de i gang med å åpne den første graven. Salvesen sier de har planer om å åpne flere, men at det avhenger av resultatet av den første.

– Vi har satt av to dager til dette, sier Salvesen.

Et titalls personer jobber på gravplassen.

Alice Bratshaug

Går grundig gjennom massene

Salvesen forteller at de vil ta av det øverste torvlaget i store stykker, slik at det så vidt synes når det legges ned igjen på plass etterpå.

Det graves med små redskaper, murerskjeer. Så tas jorden opp i bøtter og fraktes til en telt for undersøkelser.

Alice Bratshaug

Alice Bratshaug

– Det er for at vi ikke skal gå glipp av viktige bevis, sier Salvesen.

– Hver gang vi gjør et arbeid her, har vi et håp om å finne noe, legger han til.

Like før klokken 15.00 holder krimteknikere fremdeles på med å grave, og det opplyses om at de har et godt stykke arbeid igjen.

De vil holde på med gravingen frem til klokken 21.