Vannkaos i Bergen: Her renner vannet inn i butikken

Gate ble oversvømt på Danmarks plass.

Kiwi i Bøhmergaten fikk vann inn i butikken.

– Det ble bare kaos, sier butikksjef Sunniva Skjerping.

Alt regnet onsdag ettermiddag gjorde at Bøhmergaten på Danmarks plass ble oversvømt.

Inngangen på baksiden av Kiwi-butikken ble dekket av vann.

– Det rant vann inn i butikken, forteller Skjerping.

Hun forteller at de vasset i vann til anklene. Likevel holdt de butikken åpen.

– Brannvesenet kom og pumpet opp, da kom det seg ganske kjapt.

Det har gått bra med varene, forteller hun.

Det ble vått på gulvet inne i dagligvarebutikken.

Rykket ut for å renske sluk

På kommunens vaktsentral fikk de ti telefoner om overvann mellom klokken 15 og 16, får BT opplyst.

Mannskaper fra kommunen rykket ut for å fjerne løv og jord fra sluker fra flere adresser, særlig på Danmarks plass.

Brannvesenet fikk også meldinger om høy vannføring i Møllendalsveien og Gamle Kalvedalsveien.

– Aldri vært så mye vann

– Jeg føler meg hjelpeløs. Men det er ingenting å gjøre, sier Anja Olsen.

Hun eier en leilighet i Bøhmergaten, på andre siden av gaten for Kiwi-butikken. Her kom det vann fossende ned fra Rogagaten og fylte opp hagen utenfor huset.

– Det har aldri vært så mye vann som det her. Jeg lurte på om en vannledning hadde gått i stykker, men ifølge brannvesenet er det bare at det har regnet så mye, sier Olsen.

Hun er selv på Sotra, men har vært i kontakt med både kommunens vaktsentral og brannvesenet.

– Per nå har det ikke gått inn i kjellere. Vi krysser fingrene for at det ikke skjer. Det ser ut som regnet avtar litt nå, sa vaktkommandør Stian Kvam ved 110-sentralen i 16-tiden.

Like etter måtte brannvesenet rykke ut. Da hadde vannet trengt inn i Kiwi-butikken i Bøhmergaten.

– Det ble vanninntrengning i butikk. Vi har vært ute og fjernet løv fra silen på utsiden av bygget.

Her er brannvesenet på plass ved Kiwi Bøhmergaten.

– Ble det store skader?

– Nei, det ser ut som det har gått ganske greit, sier Kvam.

I 17.30-tiden holder Skjerping og de andre ansatte fortsatt på å tørke opp.

Kiwi-butikksjef Sunniva Skjerping rydder varene på plass.

Trippelt farevarsel

Kvam anbefaler alle innbyggerne i Bergen om å ta en tur ut og fjerne løv og buskvekster fra siler og sluker.

– Det ser ut som regnet avtar litt nå, men det er meldt mer nedbør igjen i morgen, påpeker han.

Slik så det ut i Bjørgeveien, eller det som på folkemunne omtales som Burmaveien, i Fyllingsdalen.

Fra torsdag kveld til fredag kveld er det ventet inntil 100 millimeter regn.

NVE varsler samtidig gult farevarsel på flom-, sørpe- og flomskredfare.

Det kan også bli en god del vind.