Alicia (8) og Juan Pablo Rapella (42)

– Vet du hvor Suarez, Cavani og Godin kommer fra? Fra pappa sitt hjemland, Uruguay. Der elsker alle fotball, og det gjør jeg også. Alle jentene i klassen min på Christi Krybbe skole spiller også. Pappa og jeg trener så ofte vi klarer, for at vi skal bli god. «Fotball er det eneste», sier han til meg. Når jeg blir stor nok til å spille for et land, vil jeg spille for Italia, for der er mamma fra.