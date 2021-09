Hun var en trygg og erfaren logoped med en leken personlighet

Bodil Bergljot Johanson døde 8. juli, 53 år gammel.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Bodil Bergljot Johanson døde 8. juli, 53 år gammel. « Bodil var en trygg, og erfaren logoped, og det kombinert med hennes lekne personlighet, evne til small talk, innga hun tillit og trygghet i møte med både pasienter, pårørende og kollegaer», står det i minneordet.

Vår kjære kollega Bodil Bergljot Johanson døde 8. juli, 53 år gammel.

Vi kjenner på sorg, men er også svært takknemlig for at vi i kollegiet ved Nordås har fått gleden over å jobbe med Bodil i alle disse årene.

Bodil elsket jobben sin, og vi var heldige den dagen hun som logoped begynte å jobbe ved enheten for traumatisk hjerneskade i 2008. Bodil var en trygg, og erfaren logoped, og det kombinert med hennes lekne personlighet, evne til small talk, innga hun tillit og trygghet i møte med både pasienter, pårørende og kollegaer.

Hennes unike evner til kommunikasjon var forbilledlig, og har bidratt til at mange med vansker etter hjerneskade har fått et bedre liv. Hun praktiserte etter læresetningen om at et reddet liv skal også leves. Bodil var svært aktiv og engasjert innenfor alle områder av logopedifaget- hun var lokallagsleder I afasiforeningen, arbeidet med prosjekter, kurs og videreutdanning for logopeder.

Pasienter med språkvansker lå hjertet hennes ekstra nært, og hun var en sterk pådriver I arbeidet med å etablere senfase språktilbud ved AFMR.

Bodil holdt også på med et forbedringsprosjekt for å sikre at pasienter med afasi skal få tilpasset informasjon ved innleggelse.

For nytilsatte kollegaer av alle yrkesgrupper delte hun sjenerøst av sin kunnskap som erfaren kollega, og hjalp dem inn i rollen sin. Som behandler var hun fleksibel og ikke så opptatt av hvem som skulle gjøre hva, så lenge pasienten fikk det han eller hun trengte.

Hun snakket flere språk, flytende både russisk og fransk og dette bidro til å støtte både kollegaer og pasienter i den tverrfaglige rehabilitering. Bodil var en genuint tverrfaglig orientert fagperson, der hun spilte på alles faglige kvaliteter til beste for pasienten.

Bodil ga alltid det lille ekstra i møte med pasient og pårørende, og lette etter løsninger der det var ekstra komplekst. Hun kunne handle inn mat som var kjent for den enkelte pasient, for å skape en konkret stemning som lettet i den terapeutiske tilnærmingen, tilpasset den enkeltes evner, nasjonalitet og kapasitet.

En av pasientene våre synes hun hadde noe spenstig og litt sydlandsk ved seg, og annonserte at hun burde egentlig hete Carmen, og det synes vi også passet ganske godt.

I et tverrprofesjonelt miljø kan vi oppleve gnisninger, og motsetninger, og Bodil hadde en positiv energi som kunne lette på enhver trykket stemning.

På grunn av sine personlige egenskaper og karaktertrekk gikk hun raskt fra å være kollega til å bli en venn, og i kollegiet er det for mange vennen Bodil, som det er så tungt å miste. Hun var et ja- menneske som ofte satt andres ve og vel fremfor sitt eget, noe som gjorde at det til tider kunne være tungt å være hundre prosent omsorgsyter.

Bodil var nysgjerrig og oppmerksomt til stede, når hun var på jobb. Hun skrev hilsener på pulten til kollegaer med ønske om god ferie, velkommen tilbake, pyntet litt og skapte god stemming på kontorgangen vår.

Kollegaer beskriver Bodil som leken, omsorgsfull, morsom og perfekt rar. Vi har delt mye rar humor, ledd mye. Det har også vært kort vei til alvor og tårer, og Bodil behersket godt balansen mellom humoren og alvoret.

Bodil nevnte en gang at hun var redd for å bli glemt, det blir hun ikke på Nordås. Vi kommer til å holde minnet varmt i takknemlighet for å ha hatt Bodil som kollega og venn.

Vi maler sjiraffen på gangen, og lyser glede, humor og vennskap over vår Carmen, vår Snodil, og vår gode kollega Bodil.

På vegne av kollegaer på Rehabiliteringklinikken, Haukeland sykehus,

Siv Kruger Claussen

Seksjonsleder Fellesfunksjoner

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering