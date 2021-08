Jakob Skarstein var for mange sjølvaste stemma frå Bergen

Han vert hugsa som ein varm, energisk og engasjert kollega. Ein som alltid leita etter det beste i alle.

«Jakob Skarstein sette djupe spor hos lyttarar og kollegaer», skriv regionredaktør for NRK Vest i minneordet.

Rune Møklebust

Kringkastingsmannen Jakob Skarstein fekk leve i hundre år. Han vart fødd 7. juni 1921 i Ålesund og døydde heime i Bergen 6. august 2021.

Jakob Skarstein var ein pioner i kringkastinga i Noreg.

Det vart eit definerande augneblink i livet hans, då han som 23-åring den 7. mai 1945 vart beden om å førebu dei første frie norske radiosendingane for NRK og «Bergen lokal». Jakob Skarstein viste allereie då sitt unike talent for formidling og historieforteljing då han kom seg om bord i den britiske jagaren HMS «Woolsey» ein stad utanfor Bergen, følgde med skipet inn Vågen og vart legendarisk da han gjekk i land som første, rapporterande nordmann.

Opplevinga vart avgjerande for Skarstein si fenomenale karriere. Han treivst med direkteforma og rapporterte ivrig og levande frå små og store hendingar, som den månadlege ferda med Amerikabåten frå Stavanger til Bergen. Han var på plass med mikrofonen og flagg i antenna under 17. mai-sendingar – og på Festspillene utover 1950-talet. Programma «Festspillopper» var slik at mange følte seg inkludert: leikne, avslappa og kunnskapsrike.

Med unntak av kortare opphald ved FN og i BBC var han trufast mot NRK gjennom heile si journalistiske karriere. Han fann også kjærleiken på jobb. Han gifta seg med Inger Lise Haug i 1965.

Jakob Skarstein sin største pionerinnsats for radio kom med programmet «Middagsstunden» i 1966. Han var før si tid i synet på lyttarane; han ville ha kontakt med dei. Kvar ettermiddag snakka han og Wenche Margrethe Myhre varmt og nært til eldre radiolyttarar. Radioprogrammet vart sendt i nesten 30 år.

Jakob Skarstein var for mange sjølvaste stemma frå Bergen, i 46 år.

Han slutta i stillinga som redaksjonssjef i NRK Hordaland då han pensjonerte seg i 1991. Han vert hugsa som ein varm, energisk og engasjert kollega. Ein som alltid leita etter det beste i alle. Ein som likte å bidra med sin kreativitet og sitt talent i alle samanhengar.

Kvil i fred.

Regionredaktør NRK Vest