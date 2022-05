Leiv Arne (50) var helt lam. Dataspill hjalp ham på beina igjen.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Nydelig, bra!, kommer det fra fysioterapeut Jeanette Svarstad.

Hun heier på Leiv Arne Austrheim som står med VR-briller på hodet og slår ned virtuelle bokser i raskt tempo.

For et år siden lå Austrheim totalt lammet etter et hjerneslag. Da var han 49 år gammel. Det eneste han klarte å bevege var øynene.

Austrheim forteller om da slaget rammet 15. april i fjor. Hjemme på Sandane var det en helt vanlig kveld.

– Ingen forvarsler

– Det var ingen forvarsler. Da jeg våknet om morgenen, var jeg kvalm og ustø. Jeg trodde det var krystallsyke og dro til legen. Han besluttet å sende meg med blålys til sykehuset.

Underveis i ambulansen ble situasjonen brått mye mer dramatisk. Først mistet han følelsen i ene foten, så den andre.

– Jeg fiklet med mobilen for å melde til sønnen min at jeg kom hjem på ettermiddagen. Plutselig mistet jeg mobilen i gulvet.

I løpet av 10 minutter var hele kroppen lammet, også taleevnen. Fra Førde ble han fløyet til Haukeland universitetssjukehus.

Der ble han liggende som innelåst i egen kropp en liten uke.

– Det var virkelig skremmende, kommer det stille.

I mai i fjor var Leiv Arne Austrheim avhengig av rullestol og pasient på Rehabiliteringsklinikken på Nordås.

Bedre enn ventet

Da lammelsene slapp taket, begynte den lange veien tilbake.

Det har gått langt bedre enn ventet.

– I august planla familien å bygge om huset til rullestolbruk. Det eneste jeg trenger nå, er et rekkverk i trappen utenfor, sier han fornøyd.

Å nå så langt har krevd måneder med trening. Først på Rehabiliteringsklinikken på Nordås og deretter på Førde sentralsjukehus.

I Førde ble han pasienten til Jeanette Svarstad og kollega Stine Solvik. De to var i gang med å prøve ut om dataspill og VR-briller kunne hjelpe hjerneslag-pasienter.

Fakta Mer om VR VR står for virtual reality. På norsk virtuell virkelighet.

Kombinert med VR-briller og håndkontroller gir VR-spill brukeren en opplevelse av å befinne seg i andre omgivelser.

Mest brukt i dataspill, men også i opplæring, for eksempel i fly- og båtsimulatorer.

Blir brukt til å trene på tekniske prosedyrer i medisin, for eksempel kirurgi. Også som ledd i psykiatrisk behandling av fobier. Teknologien gjør at pasienten får trent seg opp til å mestre frykten. Les mer ↓

– Velkomment avbrekk

Austrheim fikk prøve og ble hektet.

– Da jeg ble engasjert i spillet, klarte jeg ting som før hadde vært umulig. Å strekke armen helt ut, for eksempel.

– Dataspillet ga dessuten et velkomment avbrekk fra sykehuslivet.

Jeanette Svarstad hjelper Leiv Arne Austrheim med hodesettet. Nå skal det spilles.

Jeanette Svarstad sier mange pasienter gir liknende tilbakemeldinger.

– Vi opplever at pasientene er begeistret for VR-spillingen. Den gjør det lettere å holde oppe motivasjon for å trene, sier hun.

Nå er de i gang med å spre erfaringene til andre fysioterapeuter på sykehuset. Målet er at VR-trening skal brukes i rehabiliteringen av alle pasienter, ikke bare de med hjerneslag.

Studenter lager spill for sykehusene

Suksesshistorien fra Førde ble presentert på en konferanse ved Høgskulen på Vestlandet før helgen. Tema var bruk av VR i helse- og sosialfag.

Eksemplene er flere. I samarbeid med Helse vest IKT og sykehusene har studenter på Høgskulen utviklet flere VR-spill.

Noen brukes i pasientbehandling. Andre til opplæring av studenter og sykehuspersonale.

To spill er laget på bestilling fra fysioterapeutene i Førde. De handler om trening av finmotorikk og kognitive evner, og kommer i tillegg til det kommersielle spillet de har brukt til nå.

– Samarbeid på tvers

Nøkkelen til spillutviklingen er å koble ingeniørstudenter med helsefagstudenter, forteller Monica Wammen Nortvedt, prodekan for samhandling.

– Ildsjeler startet dette arbeidet. Nå ønsker vi å legge til rette for mer samarbeid på tvers.

Hodesett og to håndkontroller er inngangen til en virtuell verden.

En viktig arena er læringslaben, der studentene i alle fag kan leke seg med ny teknologi. I januar har samtlige fem campuser fått slik læringslab.

Neste steg blir å kommersialisere studentproduktene.

– Da trenger vi å koble på også økonomer og entreprenører, sier Nordtvedt.

Anne-Grethe Naustdal, prorektor for utdanning, minner om at det alltid har vært et tett samarbeid mellom Høgskolen og praksisplassene.

– Også mangel på arbeidskraft

– Når vi i tillegg tar i bruk ny teknologi, sørger vi for at våre kandidater kan være med å utvikle tjenestene, sier hun.

VR-prosjektet i Førde handler ikke om å erstatte levende fysioterapeuter, men å gi dem et nytt verktøy. Det samme gjelder mange av de andre VR-spillene som er utviklet.

– Men vi må også ta med det aspektet at ny teknologi skal løse noe av utfordringen som helsevesenet står overfor med mangel på arbeidskraft, sier Naustdal.

– Rimelig svett i pannen

Hjemme på Sandane har Leiv Arne Austrheim gått til innkjøp av utstyr og spillet «Beat Saber» som han ble kjent med på sykehuset.

Spillet handler om å slå ned bokser med to sverd.

Leiv Arne Austrheim begynte på laveste nivå, men har spilt seg opp to trinn i «Beat Saber».

– To – tre ganger i uken spiller jeg. Etter 25 minutter er jeg rimelig svett i pannen.

Hjerneslaget kan fortsatt anes i bevegelsene, men formen er stigende. Neste måned prøver han seg tilbake i jobb på familiens bilverksted.

– Jeg ble ikke frisk av dataspillet, men kombinert med annen behandling hadde det effekt. Ikke minst fordi du får fornyet tro på deg selv, sier han med et smil.