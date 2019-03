– Arkivet vårt speiler byenes og regionens historie gjennom 150 år, sier sjefredaktør Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende.

Bergen Tidendes historiske arkiv er nå søkbart for abonnenter. Tilbudet er en del av avisens 150 års feiring. Og det ble lansert helt på slutten av jubileumsåret.

Historien til vestlendinger

I fem år har Bergens Tidende i samarbeid med Nasjonalbiblioteket arbeidet med å gjøre det arkivet søkbart for leserne.

– Målet har vært å løfte frem historien til oss vestlendinger. Den digitale tidsalder vi lever i er flyktig, men vi som jobber i avisen i dag er en del av en lang historie. Ved å kikke oss tilbake, kan vi lære oss om livet den gang og hva vi kommer fra, sier Hjertenes

Han fremhever arkivet som en skattkiste for slektsgranskere og andre.

Smått og stort

Hjertenes tror veldig mange vil søke på folk i sin egen nære familie først. Slik han selv gjorde.

– Og hva fant du selv?

– Jeg fant mellom annet at min farmor Mary Johnsen fra Sandviken og min farfar Dagfinn Hjertenes fra Florø, forlovet seg den 5. juli i 1937. Og at de giftet seg den 29. september 1940. Om min far fant jeg flere saker knyttet til sjakk og fotball, sier sjefredaktøren.

– Hvordan har responsen fra brukerne vært?

– Veldig positiv. Jeg har fått overstrømmende ros fra historikere som nå slipper å bla seg gjennom årganger på mikrofilm. Også fra vanlige lesere har tilbakemeldingene vært veldig gode. Mange har funnet smått og stort stoff om familien sin og hendelser som de ikke kjente til fra før.

Å søke på hva som er omtalt om stedet en bor på eller gaten en bor i, er også populært.

Det har Chase Alexander Jordal gjort. Han søkte på Jordalen. Det førte til denne saken om Smørdals mystiske forsvinning og «Den synske Halvorsen».

Krumtappen Solheim

Hjertenes sier at desksjef Svein Solheim i BT har vært krumtappen i arbeidet med å få til å gjøre arkivet søkbart.

– Uten hans store innsats gjennom flere år hadde arkivet aldri blitt digitalisert.

Svein Solheim forteller at arkivsøket er blitt utrolig populært.

– Folk sitter hjemme om kveldene og søker. Det er de merkeligste saker som dukker opp, sier Solheim

Han forteller at arkivet er enormt stort. Det inneholder seks til syv aviser i uken gjennom 150 år. Rundt 1,9 millioner avissider er blitt skannet og digitalisert.

– Avisene fra 1894 til 1903 må skannes om igjen, fordi avisene i vårt eget arkiv var for dårlige. Nye originalaviser er hentet fra Deichman bibliotek og Bergen Offentlige Bibliotek. De er sendt til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, og der holder de nå på med å skanne dem, sier Solheim.

Bjørn Erik Larsen

Fotoarkivet digitaliseres

Alle papirabonnenter på Bergens Tidende og de som har premium- eller familieabonnement digitalt, har tilgang til arkivet.

– Bildearkivet til Bergens Tidende, vil det også bli digitalisert?

– Ja, arbeidet med det er i gang, og det vil bli gjort tilgjengelig i løpet av et par år. Fotoarkivet vårt er speil av livet på Vestlandet. Arkivet er i hovedsak fra 1945 og fremover, da bilder ble mer vanlig i avisen, sier Hjertenes.

Fem vanlige spørsmål

Hvor finner jeg arkivsøket? Dette er lenken til Bergens Tidendes arkiv: https://arkiv.bt.no/

Hva kan man søke på? Når du søker, søker du i teksten på avissidene. Du kan få treff på både annonser, bildetekst og artikler. Resultatet du får viser til siden søkeordet ditt befinner seg på.

Hvordan søker jeg? Skriv inn søkeordet ditt, og velg den perioden du ønsker å lete i. Søker du på et navn eller en strofe, benytt hermetegn for eksempel slik: "Carl Jacob Schnitler". Da avgrenser du søket og får et mer presist resultat.

Kan jeg søke i fritekst? Du kan søke i fritekst. Ikke alle ord i basen er søkbare. Søker du på noe du mener du burde fått treff på, men resultatet er null treff, prøv med alternative søkebegrep. Er søkefrasen din svært lang kan det være lurt å finne en enklere frase. Avgrens i tid så du får færre treff og lettere kan bla deg gjennom resultatet.

Hvorfor får jeg ikke opp treff når jeg vet at saken jeg leter etter er der? E-arkivet med de historiske avisene er digitalisert både fra mikrofilmer og papiraviser. I digitaliseringen har vi forsøkt å gjenskape teksten som har stått i avisen. Dessverre kan feiltolkninger forekomme. Om du søker på datoen du vet hendelsen skjedde, tenk på at saken kanskje sto i avisen dagen etter.

Tre gode råd

Bruk kalenderen og avgrens søket i tid.

Bruk korte enkle søkeord.

Vet du eksakt dato, gå rett til kalenderen og finn avisen.

Her kan du se hvordan forsidene har utviklet seg gjennom disse årene.