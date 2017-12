– Målet er å kunne tilby alle barnehageplass fra tirsdag, sier rådmann Jostein Aanestad. Styrelederen sier brannen rammer hardt.

Søndag klokken 18.48 ble det meldt om full fyr i trebygningen Stedjetunet i Kyrkjevegen i Sogndal.

Bygningen var overtent allerede da brannvesenet kom frem.

Søndag møttes kriseledelsen i Sogndal, blant annet for å finne en løsning for brukerne av hovedhuset og tilliggende bygninger. Hovedhuset rommet én av fire avdelinger av en barnehage, et arkitektkontor og kontorer for kirkelig fellesråd.

De to siste har til sammen cirka 15–17 ansatte, mens barnehageavdelingen hadde plass til cirka 10–12 barn.

Ingen bygg kan brukes

Totalt går det cirka 60 barn i den private barnehagen, ifølge Sogn Avis. Tre av avdelingene ligger i bygg utenom hovedhuset. Men heller ikke disse byggene kan brukes, dels på grunn av røyklukt og dels på grunn av nærheten til brannstedet, opplyser rådmann Jostein Aadnestad.

– I løpet av søndag fikk vi spurt alle foreldre hvem som kan ta seg av egne barn i dag. Tilbakemeldingen er at de aller fleste kan. En håndfull barn vil få et tilbud i dag på Sogndal folkehøgskule, med det samme personalet som de er vant til fra barnehagen, sier Aanestad, som også er leder for kriseledelsen i kommunen.

Han roser foreldrene som stiller opp. Også for dem som hadde kontor i huset er det funnet midlertidige løsninger, sier Aanestad.

«Fleire innbyggarar har vendt seg til kommunen og stilt hus til disposisjon for dei som held til på Stedjetunet», skriver Sogndal kommune på sin hjemmeside.

– Plass til alle tirsdag

Ifølge rådmannen foregår det etterslukking mandag morgen. I løpet av dagen blir det gitt en nærmere orientering om brannen i et møte mellom brukerne av huset og kommune, politi og brannvesen.

– For barnehagens del er målet å kunne tilby alle barnehageplass fra tirsdag, sier Aanestad til BT.

Søndag var han selv inne i barnehageavdelingen som lå nærmest det nedbrente hovedhuset. Han beskriver det som uskadet, men med røyklukt.

– I løpet av dagen kan politiet si når de uskadde delene av barnehagen kan tas i bruk igjen.

– Tragisk

Styreleder Ove Bukholm i Stiftinga Stedjetunet, som står for den daglige driften av Stedjetunet, sier brannen rammer hardt.

– Dette er tragisk, det er sikkert. Huset var voldsomt mye brukt, også som forsamlingslokale. Det hadde en grendehusfunksjon, sier Bukholm.

Dagen etter brannen vet han ikke helt hva de nå vil gå inn for å gjøre. Styrelederen opplyser at bygget, som i sin tid var det første aldershjemmet i Sogndal, er fullverdiforsikret.

– En eventuell gjenreisning må vi få tid til å tenke på. Det er for tidlig å si.

Brannen betyr også bortfall av leieinntekter til stiftelsen. Ifølge Bukholm eies Stedjetunet av tre kirkesokn: Stedje, Kaupanger og Norum.