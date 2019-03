Sander (7) og Hjalmar Lundervik (71)

– Jeg har valgt skøyter som hovedaktivitet med barnebarna mine. Da tar jeg med meg én om gangen, slik at alle får føle at de får ekstra oppmerksomhet og oppmuntring. Det er veldig kjekt å føre videre en interesse jeg har hatt siden jeg var gutt. Sander og jeg har det så kjekt sammen på isen, og for meg er det morsomt å vise at farfar behersker gamle kunster fremdeles. Det viktigste er ikke å bli mestere, men at vi koser oss sammen. Etter en times tid med rundetider og øvelser, setter vi oss og ser på de andre som trener. Da spiser vi krydderkake og drikker kakao.