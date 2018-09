Først fikk han bot for ikke å ha brukt setebelte på bussen. Så byttet han buss.

Fredag sjekket Statens vegvesen bilbeltebruken på 18 busser på Sotra. Det ble skrevet ut i alt 40 gebyrer. Men antall bøter kunne vært det mangedobbelte, ifølge kontrollørene, som karakteriserer resultatet som «nedslående».

Hadde med sønnen

– På mange av bussene vi kom inn på, var det knapt en passasjer som brukte belte. Vi har ikke kapasitet til å bøtelegge alle, for bussene må jo også holde ruten. Så da må vi bare ta enkelte, for så å sende bussen videre, sier overingeniør Tom Børslid i Statens vegvesen.

I ett tilfelle ble samme person bøtelagt to ganger på kort tid. Ifølge Børslid stod kontrollørene først ved Tellnes næringspark. Om bord i en av bussene satt en mann med et lite barn. Ingen av dem hadde belte. Faren fikk da en bot på 1500 kroner.

Kort tid etter hadde kontrollørene flyttet seg til Knarrevik, for å sjekke bussene som var på vei mot byen. Der møtte kontrollerene på et kjent ansikt. Mannen hadde da levert barnet han hadde med seg tidligere, byttet buss, og var på vei mot byen alene.

Rettet mot vgs-elever

– Han hadde ikke lært. Fortsatt brukte han ikke belte. Så han fikk en ny bot på 1500 kroner, sier Børslid.

Ifølge Vegvesenet var kontrollen sist fredag først og fremst rettet mot elever ved den videregående skolen på Sund.

– Vi har fått henvendelse fra flere sjåfører som er oppgitt over at så få av de eldste elevene bruker belte. Og det er alvorlig, for det skal bare en kraftig brems til før passasjerene risikerer å skade seg hvis ikke de bruker belte, sier Børslid, som lover at det vil bli hyppige kontroller fremover.

Bilbelte i buss har vært påbudt i mange år, men først ble det bare gitt muntlige advarsler ved manglende bruk. Først i 2016 begynte synderne å bli bøtelagt.