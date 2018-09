Fraktebåten som gikk på grunn med fire personer om bord sto i full fyr utenfor Askvoll.

Alle fire om bord ble reddet da det brøt ut brann på et lasteskip ved Askvoll i Sogn og Fjordane seint onsdag kveld.

Fraktebåten «Heiko» fikk motorstopp ved Flatøy og drev på land. Det skal ha brutt ut brann i motorrommet på båten.

Det var veldig dårlig vær i området mens redningsaksjonen pågikk.

Nærmest uskadet

Den første av de fire ble reddet om bord i «Havila Subsea», som lå ved havaristen. De tre andre ble reddet opp fra den brennende båten av et redningshelikopter fra Florø.

Alle fire skal være nærmest uskadet, ifølge hovedredningssentralen for Sør-Norge. En av mannskapet har muligens et armbrudd.

01.30 opplyser Hovedredningssentralen at det fortsatt er full fyr i båten.

Redningsselskapet

– Eiers ansvar å fjerne båten

Torsdag morgen har Kystverket overtatt ansvaret for havaristen.

– Vår jobb er å unngå forurensing og at se til at noe blir gjort med havaristen. Vi vet at det er marin diesel om bord, men vet foreløpig ikke noe om eventuelle lekkasjer. Vi regner med at båten står på grunn, sier vaktleder Ingrid Lauvrak i åttetiden.

Redningsselskapet

Rett over klokken 10.00 forteller Lauvrak at de er i dialog med eieren av båten for å finne ut hva som skjer med havaristen.

– Båten står på grunn, og det er ingen om bord nå. Vi har heller ikke fått opplysninger om at det er forurensning i tilknytning til båten. Men det er eier som skal håndtere situasjonen, og vedkommende er gjort oppmerksom på at de har ansvaret dersom det skulle lekke noe fra båten, sier Lauvrak.

«Boa Odin»/Kystverket

Ifølge Lauvrak har slepebåten «Boa Odin» ligget ved havaristen i hele natt. Kystvaktbåten «K/V Sortland» ligger også i beredskap i området.

– Det blåser mye i området akkurat nå, og vi håper at det blir vær til å gjøre noe snart. Vi vet foreløpig ikke hvor mye skader det er på båten, men det beste er å fjerne den i ett stykke, sier hun.

En som er i området forteller at et av de største kystvaktskipene skal være på vei, og at det ligger en stor slepebåt ved havaristen.

– Båten ligger på land. Hele babord side så utbrent ut, sier vedkommende.

2211-tipser

– Det brenner ganske heftig

Ketil Dalsøren bor like ved, og har fulgt med på redningsaksjonen fra stuevinduet sitt.

– Jeg har fulgt med på aksjonen. Det har vært mye flammer og ganske kaotisk, sier Dalsløren.

Han sier det er svært dårlig vær i området.