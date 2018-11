Beate Husa trekker sitt kandidatur som førstekandidat i Vestland KrF. Hun vil heller satse på bergenspolitikken.

Førstkommende lørdag arrangerer Vestland KrF sitt første nominasjonsmøte på Flesland i Bergen. Nominasjonskomiteen har innstilt Beate Husa på første plass. Deretter følger Trude Brosvik (Gulen, Sogn og Fjordane) og Tor Andre Ljosland (Bergen) på de neste plassene.

Husa er en sterk forkjemper for at KrF nasjonalt skal gå inn i regjeringen til Erna Solberg. En av de tydeligste «røde» politikerne i debatten om KrFs veivalg, Trude Brosvik, har varslet at hun vil utfordre Husas topplassering. Nå trekker Husa sitt kandidatur.

– Min vurdering er at dette kan bli veldig jevnt. Det tror jeg ikke er god situasjon verken for meg, gruppen eller Vestland KrF. Det er på tid å lege noen sår, og jeg ønsker ikke å være en toppkandidat med et svakt flertall bak meg, sier Husa.

– Betyr dette at du tror du ville tapt mot Brosvik?

– Jeg tror det hadde blitt et knapt flertall for mitt kandidatur. På grunn av en totalvurdering velger jeg likevel å trekke meg, sier Husa.

Satser på Bergen

I denne totalvurderingen så har Husa bestemt seg for at hun heller vil satse på bergenspolitikken. Der er nemlig tronen ledig etter at partiets to byråder, Rebekka Ljosland og Dag Inge Ulstein, begge varslet at de ikke ville ta gjenvalg.

– Jeg stiller meg til rådighet for partiet. Hvis det skal være en plass til meg i bergenspolitikken, så ser jeg på det som et stort privilegium.

– Har du ambisjoner om å overta Ustein og Ljoslands pass?

– Jeg stiller meg til rådighet for partiet. Hvis det skulle være en plass til meg på listen, så vil jeg se på det som et stort privilegium, sier Husa.

Den store beskjedenheten til Husa kan imidlertid ikke skjule det faktum at Bergen KrF har få soleklare arvtakere etter Ulstein og Ljosland. Kilder BT har snakket med i partiet peker på Per-Erik Gåskjenn, lokallagsleder i Bergen, som den mest aktuelle kandidaten til å overta etter Ulstein. Det er imidlertid usikker om han vil.

Skulle Husa bli valgt er det trolig dårlig nytt for det sittende byrådssamarbeidet. Husa har nemlig markert seg som en tydelig, borgerlig politiker.

– Et spennende navn

Elisabeth Næverlid Sævik er leder for nominasjonskomiteen til Bergen KrF. Hun er svært positiv til Husas kandidatur i Bergen.

– Dette synes jeg er et veldig spennende navn å kunne ha med på blokken i arbeidet vårt, sier hun.

For tiden venter nominasjonskomiteen på innspill fra lokallagene rundt omkring i Bergen.

– Når dere skriver om dette regner jeg med at de blir kjente med at hun er en aktuell kandidat.

Foreløpig er det ikke kommet inn noen innspill fra lagene. De har frist frem 30. november, mens nominasjonskomiteen skal legge frem sitt forslag i midten av januar.

– Raust valg

Trude Brosvik var selv informert om at Husa trekker sitt kandidatur.

– Jeg tenker Beate gir et stort håndslag til et sterkt og godt Vestland KrF.

Hun understreker at det handler ikke om at Husa er en dårlig kandidat, men det opplevdes nok litt urimelig i Sogn og Fjordane at Husa var foreslått på toppen.

– Det valget hun gjør nå tror jeg vil ha stor støtte, og vil være med å gjøre Sogn og Fjordane tryggere på at vi skal få til et godt samarbeid med Hordaland.