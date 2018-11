PRESSEKONFERANSE: Fra venstre er Arild Øydegard, kommandørkaptein og prosjektleder for Forsvarsmateriell, Thomas Wedervang, flaggkommandør og sjef for maritime kapasiteter for Forsvarsmateriell, Yngve Skoglund, flaggkommandør og sjef for operasjoner i Sjøforsvaret og Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket. FOTO: ALICE BRATSHAUG