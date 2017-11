Bisarre og krenkende handlinger, mener Bergen tingrett.

Kvinnen var ansatt i en midlertidig lederstilling i en kommunal virksomhet i Bergen da hun i fjor ble brått suspendert. Dette skjedde da kommunen ble varslet om det den kaller «grovt klanderverdig» opptreden.

Kvinnen mente suspensjonen var urettmessig og i strid med arbeidsmiljøloven, og også at den varte lenger enn det som var nødvendig. Hun krevde erstatning fra Bergen kommune. Kommunen avviste kravet, og fikk medhold i Bergen tingrett.

Saken er anket, og dommen er dermed ikke rettskraftig.

– Et regime av utrygghet

I tingretten forklarte kommunen at kvinnen hadde antastet en kvinnelig ansatt ved å ta henne på brystene og nappe henne i buksene ved flere anledninger. Retten fikk også høre at hun skal ha skjelt ut ansatte og opptrådt sjikanerende. At hun har vært overarbeidet og stresset, unnskylder ikke oppførselen, mener kommunen.

– Hun hadde laget et regime av utrygghet og frykt der de ansatte var redde for å gå på jobb, heter det i kommunens forklaring, som slo fast at kvinnen «ikke er et offer i denne saken».

Kommunen viste også til at kvinnen fikk full lønn i suspensjonstiden, som varte til den midlertidige stillingen utløp, og slik har «sluppet et belastende avskjedsvedtak».

– Var ment som spøk

Av tingrettsdommen fremkommer det at kvinnen erkjenner at hun har «opptrådt høyrøstet i en del sammenhenger». Hun forklarte at det var ment som en spøk da hun tok en kvinnelig ansatt ved brystene og dro henne i buksene.

Kvinnen har forklart at hun har vært stresset, feilvurdert situasjoner og blitt misoppfattet, og mener hendelsene er sterkt beklagelige, men ikke så alvorlige at de er grunn til avskjed. Det ble også vist til at virksomheten var en «svært krevende» arbeidsplass å lede.

– Hun har opptrådt uaktsomt, og ikke forsettlig. Hun har ikke begått faglige feil, heter det i saksøkers forklaring.

Særlig plikt for ledere

Retten viser til at ledere har en særlig plikt til å opptre korrekt. Retten mener at handlingene, uavhengig av om de var mislykkede forsøk på være morsom og om lederen var stresset og feilvurderte situasjoner, var så alvorlige overtramp at de alene kan utgjøre avskjedsgrunnlag.

– Denne typen handlinger overskrider allment aksepterte intimitetsgrenser, og fremstår som bisarre og krenkende, heter det i dommen.

Retten er enig i at det ble begått saksbehandlingsfeil da kvinnen ble suspendert, men viser til at «situasjonen var akutt». Den ene meddommeren gir kvinnen medhold i at suspensjonen varte unødvendig lenge. Rettens flertall, fagdommeren og den andre meddommeren, mener suspensjonstiden var begrunnet.

Har anket dommen

Dommen i Bergen tingrett er anket, bekrefter advokat Thorvald Ornell Myhre, som nå representerer kvinnen. Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til tingrettsdommen eller ankesaken.

Kommunens advokat, Eirik Tertnes, mener tingrettsdommen er «helt riktig». Han har bedt Gulating avvise anken, subsidiært at kommunen frikjennes igjen.

– Vi mener tingretten kom til et riktig resultat og er i all vesentlighet enig i begrunnelsen tingretten har gitt, sier han.

Det er foreløpig ikke klart om eller når saken skal opp i Gulating lagmannsrett.