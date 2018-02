– Er det slik me vil at Bergen skal veksa, spurde Tilseth, leiar for Velforeningen Fantoftåsen.

Området Tilseth bur i og tomtelandet kringom er særskilt attraktivt for private aktørar.

Torsdag sat ho i panelet under BT sin debatt om fortetting på Litteraturhuset i Bergen.

– Utbyggjarar ser ikkje hindringar. Fortetting gjeld, utan analysar om kor og korleis, sa Tilseth.

Bård Bøe

– Folk mistar nattesvevna

Så viste ho til ein utbyggar som har freista å kjøpa eit tomteområde på ti mål i Øvre Fantoftåsen.

– Dominoeffekten treff inn og påverkar. Sel naboen? Skal naboen selja? Folk mistar nattesvevna og vert sjuke av grublinga.

– Område vert fullstendig endra. Er det slik me vil at Bergen skal veksa, spurde Tilseth.

Bård Bøe

Byarkitekt Maria Molden var også på plass i panelet. Ho innrømte svake sider ved dagens fortettingspolitikk.

– Det er eit stort problem at utbyggjarar definerer kva slags bustader som skal verta bygde, sa Molden.

Det falt truleg i god jord hjå leiaren for Velforeningen Fantoftåsen. Dei to har tidlegare krangla om fortetting i BT:

Fakta: Kva er fortetting? Byarkitekt Maria Molden vart beden om å forklara kva fortetting er i Bergen kommune. Til det svarte ho: Alt som vert bygd innanfor byggjesonen til byen: frå eplehagar til storutbygging

Bygging som utviklar byane og reduserer behovet for transport i kvardagen

Utvikling av bygg som gir oss høve til å leva meir berekraftig Skjønt, sjølv med slike skildringar er det ikkje rett fram å ta diskusjonen om fortetting med folk, meinte Molden. – Rullegardina går ofte ned. Me må vera samde om at me skal fortetta, elles vert det fort ein global diskusjon om fortetting.

Store ambisjonar

Så, er det slik me vil at Bergen skal veksa?

Debattleiar og BT-kommentator Mathias Fischer gav spørsmålet direkte vidare til den som best kunne svara på slikt:

Anna Elisa Tryti (Ap), byråd for byutvikling.

– Nei, sa Tryti.

– Ikkje slik Tilseth skildrar det. Me har starta opp eit kvalitetsprogram for fortetting. Retningslinjene skal gjelda for nye reguleringsplanar, og for den konkrete fortettinga som skjer i rammeplanar og byggjeløyve.

Tryti synte så til ei smørbrødliste av føringar som skal verta lagde til grunn for byrådet sin fortettingspolitikk:

Utvikla grøne område i samanheng med elver og vassdrag, såkalla blå og grøne strukturar

Gode byrom og gode møteplassar

Identitetsskapande bygningar og landskap

Kulturminnevern

Nyskapande arkitektur, særskilt gjennom Byarkitekten

Estetikk og kunst i byen

Sosiale levekår og demokratiske omsyn

Ulne svar frå Tryti

Tilseth fekk så spørsmål av debattleiaren om ho fekk svar på spørsmålet sitt; altså om det er slik me vil at Bergen skal veksa.

– Det er veldig flott med kvalitetsprogram og retningslinjer og så vidare, men dette vil gje mykje etterarbeid, sa ho.

– Alt dette er vel og bra, men det skulle vore greia ut på førehand, meinte Tilseth.

Debattleiar Fischer førte så ordet vidare til Tryti att.

Han lurte på om det er vorte gjennomført fortetting som ikkje samsvarar med politikken som vert gjeldande i framtida.

Det klarte aldri Tryti å svara på. I staden peika ho på at tillegga som kjem vil leggja premissane for korleis byen skal byggjast.

– Samstundes skal me byggja ein klimariktig by, var svaret.

Bård Bøe

– Kanskje me bør roa ned

Byarkitekt Molden sa ho var den første til å anerkjenna at det er problem og smertefulle prosessar knytt til fortetting.

Likevel, det er ingen som tvingar nokon til å selja tomta si til ein utbyggjar, presiserte ho.

– Det er ditt eige val. Om du vil ha 13–14 millionar kroner for bustaden din, kan du lett verta freista. Men dette handlar ikkje om einebustader som er truga. Dette handlar om eit felles ansvar som kommunen tek.

– Kanskje me bør roa ned på storleiken og mengda, og diskutera korleis me kan utvikla på bakgrunn av særpreg og karakter.

– Er det du eller Bergen kommune som meiner det, lurte debattleiaren.

– Dette står i planen, understreka Molden.

Så heiv Tryti seg på.

– Me freistar å utvikla strategiar på sjøfront, arkitektur, kulturminneplan – planar for juridisk å forplikta byen på dette, sa ho.

– Også gjennom framtidige politiske periodar, uansett farge, understreka Tryti.

Bård Bøe

Fryktar pensjonistby

For Velforeningen Fantoftåsen verka det å vera altfor mjuke ord.

– Ein utbyggar sa til meg: Kommunen avgjer fortetting. Me avgjer kor me skal fortetta. Me får ein by med pensjonistar slik det vert lagt opp til no, sa Tilseth.

Utsegna fekk umiddelbar applaus frå salen på Litteraturhuset.

– I ei nyinnflytta blokk på Slettebakken med 133 leilegheiter, og barnehage og skule i nærleiken, og fritidsaktivitetar rett utanfor, er den største gruppa pensjonistar og dei som nærmar seg pensjonistalder, heldt Tilseth fram.

Bård Bøe

Driv med oppkjøp igjen

Ho er også uroa for utflytting av byen.

– Det er openbert kostbare tomter ved knutepunkta, sa Tilseth.

Då sa Tryti at nabokommunane må føra same fortettingspolitikk som Bergen. Eit godt døme til etterfølging kom frå eige hus:

Bergen kommune brukte forkjøpsretten og sikra seg ein stor eigedom på Laksevåg.

Verkemiddelet gir byrådet kontroll på bustadutviklinga i staden for private oppkjøparar.

– Det er ein måte me ikkje har jobba på sidan me hadde Bergen Sentrum Tomteselskap, sa Tryti.