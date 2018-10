Neste uke arrangeres VM i dataspillet Hearthstone. Der håper Jahn-Erik Gangstøe (26) å lede det norske landslaget til seier.

Gangstøe, eller «Zorkthar» som han heter i spillet, er kaptein på landslaget som har sikret seg en plass i verdens største Hearthstone-turnering.

Dette er ifølge ekspertene den største norske lagprestasjonen noensinne. Det er bare åtte lag som får delta i Los Angeles.

– En blanding av sjakk og poker

Hearthstone er et nettbasert kortspill som kan spilles på mobil og data.

Du setter sammen en kortstokk som du bruker for å kjempe ned motstanderen. Kortene har ulike funksjoner som brukes til angrep og forsvar, og spilleren som mister all helse «dør» og taper runden.

Gangstøe beskriver Hearthstone som et strategispill som krever gode forberedelser og mye tenkning.

– Den enkleste måten å forklare Hearthtone på er at det er en kombinasjon mellom sjakk og poker, sier han.

Selv om Gangstøe har spilt mye data i oppveksten var han skeptisk til akkurat Hearthstone.

– Et kortspill?! Det hadde jeg ikke tro på, sier 26-åringen, men han tok feil.

– Det er et veldig åpent og inkluderende miljø. Det var det som fikk meg inn i det.

Les også: - Spill kan gi barn en følelse av mestring

Fakta: Hva er e-sport? E-sport (elektronisk sport) er konkurranse i data- og videospilling. Den anslås at 385 millioner mennesker følger med på e-sport, og populariteten er økende. I 2018 vil e-sport omsette for om lag 7,5 milliarder kroner. De beste spillerne har en årlig inntekt på titalls millioner kroner. Ved siden av Hearthstone er de største e-sportspillene Dota 2, League of Legends, Counter Strike: Global Offensive og StarCraft II.

Bjørn Erik Larsen

Kan tjene en halv million på seier

I dag er han glad for det. Dataspilling er ikke lenger bare en hobby. Det har for Gangstøe blitt en innbringende jobb.

I tillegg til premiepenger får Gangstøe fastlønn som ansatt i det profesjonelle e-sportlaget Nordavind som eies av Vålerenga idrettsforening.

Gangstøe vil ikke ha inntekten sin på trykk, men sier han kan leve godt på lønnen.

– Uansett hvordan det går i VM vil hver enkelt spiller på laget få 200.000 kroner. Vinner vi, kan summen bli på opp mot en halv million kroner, sier han.

– Trener som toppidrettsutøvere

– I Hearthstone trenger du ikke reaksjonsevne som i mange andre dataspill, men du må evne å holde fokus over lengre tid, sier Gangstøe.

For å klare dette trener han både styrke og utholdenhet.

– Vi trener og spiser som toppidrettsutøvere, sier han.

Gangstøe mener det er helt nødvendig for å kunne hevde seg. I turneringer spiller de ofte seks kamper på en dag, og én kamp varer i opptil to timer.

– Et vanlig menneske klarer ikke å konsentrere seg to timer i strekk. På et eller annet punkt i spillet kommer du til å gjøre en feil, men med et godt treningsgrunnlag minimerer du antall feil, sier Gangstøe.

Bjørn Erik Larsen

Humor skal gi seier

Norge er favoritter, men Kina er en sterk utfordrer. Det er et lag Norge tapte for i den siste kvalifiseringsrunden, men Gangstøe tror ikke det skjer igjen.

– Normalt sett vinner vi. Vi er det desidert beste laget som er med, sier han selvsikkert.

Gangstøe trekker frem humor og positivitet som lagets hovedstyrke.

– De andre lagene er mye mer negative og bare sier «faen, faen, faen» hvis det går litt dårlig. Vi sitter og ler uansett hvor kjip situasjonen er, sier han.

I tillegg mener Gangstøe at de kan vinne på at de er så godt samkjørt.

– Vi trenger ikke trene på kommunikasjon. Alle vet sin rolle. Alle vet hva de skal si. Alle vet når de skal holde kjeft, sier Gangstøe.

Du kan følge mesterskapet live på Twitch. Første kamp starter 1. november klokken 22.00 norsk tid.