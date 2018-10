Meteorologen melder knallvær i helgen.

Etter en rekordvåt start på høsten ser det ut som Bergen endelig får en langhelg med fint vær.

Fra fredag til mandag er det nemlig meldt strålende sol og opphold. Dermed ser det ut til at vi nå kan nyte fire dager uten regn, etter at det denne uken ble satt ny nedbørsrekord for perioden august til oktober.

Gode sjanser for sol

– Her er det bare å finne seg en lun krok og nyte solen, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.

Det fine været skyldes et høytrykk som bygger seg opp. Ifølge Andersen er det gode sjanser for sol og oppholdsvær.

– Det ser veldig bra ut, men det kan bli kaldt, sier hun.

På dagtid vil solen trolig varme litt opp, men på nattetid kan det bli minusgrader og frost. Ifølge meteorologen er det ikke unormalt med minusgrader i oktober.

– Vi har hatt minusgrader i oktober flere år, slår Andersen fast.

Meteorologene på Twitter

– Nå går det gradvis mot vinter og vi kan forvente litt svingninger i temperaturen, sier hun.

Glem paraplyen

Til tross for kulden vil nok været bli til glede for mange. Sannsynligheten for sol og opphold er stor, dermed kan du legge fra deg paraplyen hjemme og forhåpentligvis nyte fire dager med oppholdsvær.

Skal vi tro meteorologen blir det altså en fin helg for uteaktiviteter, men husk varme klær. Enkelte steder kan det komme kald vind.

– Det vil kunne være lokale temperaturforskjeller, så husk å kle deg godt dersom du skal være ute, sier Andersen.