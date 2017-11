Stem på ditt vestlandsnavn her.

Fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane og Hordaland har valgt seg «Vestlandet». Språkrådet er dundrende uenig, mens stortingspolitikerne er lunkne, for å si det mildt.

Onsdag ba BT leserne komme med sine forslag, og det manglet ikke på alternativer.

Blant de over 500 forslagene finner vi blant andre «Velstandet», «Ville Vesten» eller «Bergen og de», i tillegg til de mer sobre alternativene som «Gulating» og «Bjørgvin».

Velg ditt favorittnavn under her:

«Texas i Midtvesten»

– Det kan jo ikke bli noe annet enn Voss og Omland, er programleder, vossing og språkentusiast Linda Eides konklusjon.

– Men om det mot alle odds ikke skulle få flertall, og jeg blir tvunget til å være alvorlig, så liker jeg navn som sier noe konkret, sier hun.

Av BT-lesernes forslag foretrekker hun derfor Bergenhus.

– Bergen blir opplagt navet i dette fylkeshjulet, og navnet sier noe til alle i landet om hvor dette fylket holder til, nemlig sør, nord, vest og øst for Bergen.

Bergens Tidende

Programlederen har også sansen for alternativet Midtvesten.

– Det vil gi så mange fine overskrifter når det blir kaos i fylket. For eksempel «Texas i Midtvesten!».

Enig med Linda Eide? Si din mening i kommentarfeltet.

– Vestlandet er best

Den kjente forfatteren og dramatikeren Jon Fosse er klar på hva han mener om navnedebatten:

– Vestlandet er det beste navnet. Og i så fall har man som nå Nord-Vestlandet og Sør-Vestlandet i tillegg. Men kanskje kan hele Vestlandet samles til ett fylke, både midtre, søndre og nordre? Det hadde trolig vært det beste. En sterk vestnorsk region er viktig å få på plass, ikke minst med tanke på fremtiden til nynorsken, sier Fosse.

Hvis ikke man går for Vestlandet, så tror forfatteren et godt alternativ kunne vært Gula. De andre forslagene har han ikke mye til overs for.

– De fleste navnene er tøvete. Bjørgvin er det gamle navnet på Bergen, og Bergenhus blir også for bergensk. Fjordfylket og Fjordane blir for allment.

Eirik brekke

Konstruerte navn

Seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims, har også tatt en titt på forslagene fra BT-leserne. Flere av dem er kjente.

– Flere av disse forslagene var jo blant kandidatene vi selv nevnte i brevet vårt til fylkestingene. Vi pekte både på Bjørgvin og Bergenhus, eller noe med Gula som bygger på Gulating. Det fjerde alternativet vårt var Hordaland og Fjordane.

– Hva med Midtvesten da?

– Da er vi inne på den type navn som er helt nylagde konstruksjoner. Det kan vi ikke anbefale.

Heller ikke en annen av lesernes favoritt, Hordafjord, kan Språkrådets mann gå inn for, selv om det minner om deres eget «Hordaland og Fjordane».

– Igjen så blir det et konstruert navn av ulike elementer som ikke hører sammen, så den type løsning vil vi ikke anbefale.

Foreslår navnekomité

Ims erkjenner at det i navnedebatten både finnes navnefaglige og politiske hensyn å ta. Han er enig med flertallet av BTs lesere som mener Bjørgvin vil være et bra navn, men ser at det taler mot dette at det knytter seg særlig til Bergen.

– I en navnedebatt må det ofte tas noen politiske hensyn. Vårt forslag er at man kan ha en egen komité eller nemnd som kan se på dette, med både navnefaglige og politiske representanter.