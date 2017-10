Slakteklar regnbueørret fristet pigghå til gjentatte angrep.

Det var i forrige uke at pigghå ble observert inne i merden til Osland Havbruk ved Måren i Høyanger kommune.

Dykkere ble rekvirert for å kontrollere merdene.

– Pigghåen hadde ganske enkelt bitt hull i våre noter, forteller samfunnskontakt Helge Østerbø ved Osland Havbruk.

Gjenfangstgarn ble satt ut, og mandag denne uken ble rømningsfisk oppdaget. Dermed måtte dykkerne ut i fjorden nok en gang.

– To nye hull ble oppdaget, og nå mener vi at vi har sikret notene så godt vi kan nå, sier Østerbø.

Osland Havbruk

God matfisk

Så langt er over 40 regnbueørret fanget inn, kan samfunnskontakten fortelle.

– Det er ingen fare om noen fanger disse fiskene og spiser dem. Dette var slakteklar, god fisk, forsikrer Østerbø.

Han mener også at det ikke er noen fare for økologien i Sognefjorden, i og med at fisken er frisk og slakteklar.

Sendte ut advarsel

Fiskeridirektoratet advarer nå oppdrettere i Sognefjorden om at det er en del pigghå i området.

Pigghå er nemlig stimfisk, og angriper gjerne samlet.

– Det skjer ikke så veldig ofte, men i enkelte tilfeller plutselig kommer stimer med pigghå som kan angripe, spesielt hvis det finnes død fisk som faller i bunnen av notene, sier seksjonssjef Leni Marie Lisæter ved Fiskeridirektoratets forvaltningsseksjon region Vest.

Pigghå er en haiart og kan bli opptil 1,6 meter lang og 9 kilo tung.

Lisæter forteller at det ikke er uvanlig å få inn en til to meldinger om slike hendelser der pigghå angriper merder på Vestlandet, og understreker at det er forbudt å fiske etter pigghå.

Direktoratet ønsker også at folk melder inn observasjoner og fangst av rømt regnbueørret til vår døgnåpne vaktsentral: tlf. 03415.