Torsdag blir det allmøte i TV 2s redaksjoner i Bergen og Oslo.

Det skjer etter siste dagers avsløringer om seksuell trakassering i kanalens sportsredaksjon opp gjennom årene.

– Folk på sporten er sterkt preget. De føler seg angrepet og mistenkeliggjort og mange kjenner seg ikke igjen i det som blir skrevet, sier en kilde til BT.

TV 2-sjefen: Hei

Onsdag morgen ble meldingen om allmøtet lagt ut på kanalens intranettsider. Det var DN som først meldte dette.

«Hei», skriver TV 2-sjef Olav Sandnes og informerer om at det blir allmøte klokken 13.00.

Der vil han, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, nyhetssjef Karianne Solbrække og sportssjef Vegard Jansen Hagen stille.

Åpner for spørsmål

Sistnevnte har stått i en storm de siste dagene etter at han innrømmet at han unnlot å gripe inn i en sak der en medarbeider varslet om at hun var blitt seksuelt trakassert av en kollega.

Onsdag vil ledelsen informere hva de skal gjøre og hvor de står. Sandnes skriver på intranettsidene at man vil åpne opp for spørsmål fra de ansatte.

– Delvis løgnaktig

Spørsmålet mange nå stiller er om sportssjef Vegard Jansen Hagen kan fortsette i stillingen. I VG onsdag uttalte Rune Indrøy at Hagen har fremstilt sin håndtering av trakasseringssaken feil, ifølge NTB.

– Jeg reagerer meget sterkt på den fremstillingen Hagen nå gir. Den er delvis løgnaktig. Fra kvinnens side ble all informasjon gitt i det første møtet med Hagen, også om episoden inne i TV 2-lokalene, sa Indrøy til VG onsdag.

Episoden i TV 2-lokalene handler om en mannlig sportsprofil som skal ha kneppet opp buksen og deretter forsøkt å presse kvinnens hode ned mot underlivet sitt.

Helge Skodvin (ARKIV)

Hagen: Kunne vært unngått

Indrøy sier informasjonen ble gjentatt i to andre møter.

– Hagen fremstiller dette feil. Episoden i TV 2-huset og flere andre episoder knyttet til samme mann ble fortalt om allerede i det første møtet med Hagen, sier hun, ifølge VG.

– Jeg står ved min uforbeholdne unnskyldning til medarbeiderne som led overlast i denne perioden. Det er helt korrekt at jeg hadde nok informasjon til å handle tidligere enn jeg gjorde i én av sakene vi dessverre har hatt i TV 2. Det har gitt konsekvenser for andre mennesker som kunne vært unngått, svarer Hagen.

Sextrakasseringer er fokus i mange norske mediebedrifter om dagen. De store bedriftene innrømmer at de har hatt tilfeller av dette.

VG-redaktør: Vi sviktet

I en leder i VG tar sjefredaktør Gard Steiro til orde for at flere medier har grunn til å ta et oppgjør med seg selv når det gjelder ukultur, forsømmelser og seksuell trakassering.

«I VG har det siden år 2000 vært flere tilfeller av seksuell trakassering. Mange av sakene ble riktig håndtert av ledelsen. Det er blitt gitt skriftlige advarsler, noen ganske få har mistet jobben», skriver Steiro.

Han skriver videre at det fins eksempler fra VG-ledelsen, og at det tok for lang tid før noe skjedde.

«Vi sviktet rett og slett da det gjaldt som mest. Og det var kvinnene som betalte prisen. En høy pris.», står det i lederen.

«Ofrene fortjener en beklagelse. Den gir jeg her og nå på vegne av VG: unnskyld.»