Slik blir bilen din synsk

Det går an å se inn i fremtiden – i hvert fall hvis bilen din har V2X-teknologi. – Dette blir en revolusjon, sier systemingeniør Bjørn Magne Elnes.

Ingen vet hva fremtiden bringer, heller ikke bilister. Hver dag setter flere hundre millioner mennesker seg bak rattet, uten å ane hva dagen bringer, eller hva som møter dem rundt neste sving. Men i nær fremtid skal vi få færre ulykker, bedre trafikkflyt og reduserte utslipp, alt på grunn av en billig teknologi ved navn V2X.

Kanskje suser du av gårde på en fin høstdag, du nynner til radioen og er lykkelig uvitende om at det er oljesøl bak svingen som nærmer seg. Men det vet bilen som kjører noen hundre meter lenger fremme. Er det glatt vei, vil den fremste bilens antispinn- og bremsesystemer merke dette på brøkdelen av et sekund. Har bilene V2X om bord, vil elektronikken i den fremste bilen lynraskt varsle elektronikken i andre biler i nærområdet, slik at farlige situasjoner kan unngås.