Doddo: «Kåre og Bergen er en perfekt match»

Jeg ble Brann-supporter den gangen Helge Karlsen «stormet frem nedover sidelinjen». Brann sto for angrep, fart og moro. Sånn var det lenge, på godt og vondt. Selv om de vant få titler, var jeg en stolt supporter. Men så kom de gjerrige årene.

Brann ble forsiktige og fornuftige, de ble kyniske og kjedelige. Rikard Norling stakk innom for å gjøre noe med det, men mislyktes. Dermed fortsatte Brann med å ignorere sitt eget DNA, det som var tuftet på kjuagutter som Helge Karlsen, entertainere som Raymond Kvisvik og teknikere som Erik Huseklepp.

Det måtte en trønder til for å vekke lidenskapen. Kåre Ingebrigtsen har imidlertid rotet og snublet, falt og tapt. Likevel håper jeg så inderlig at han skal lykkes.

Det er det minst fem viktige grunner til:

Underholdning

Jeg ser konturene av det opprinnelige Brann, det underholdende og angrepsvillig laget som gjorde at jeg, og tusenvis av bergensere og striler, forelsket seg i Brann. Jeg ser at klubben har en enestående sjanse til å bli seg selv igjen. Selv når det butter imot for Bruttern, har han ingen planer om «å parkere bussen». Brann skal vinne på egne premisser, ikke på andres svakheter. Kåres filosofi får de tomme setene på Stadion til å juble. Brann skal ikke bare vinne, de skal underholde.