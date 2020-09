Solvisitten er over, nå kommer regn og vind

Etter lørdagens sommervisitt vender høsten tilbake.

Sol og lite vind fikk mange bergensere ut til kafeer og parker lørdag. Det var smart å nyte finværet, ifølge meteorologen. Foto: Silje Katrine Robinson

Det er tid for å høste inn – hagemøblene. For nå kommer både regn og vind.

– De neste ti dagene vil preges av lavtrykk. Vi ser at høsten har kommet, sier Stig-Arild Fagerli, vakthavende meteorolog hos Storm Geo.

Sommer i botanisk hage

Men lørdag var det sommerlig i Bergen. Som et siste farvel til årstiden der det spirer og gror.

På det varmeste ble det målt 16.5 plussgrader i Bergen, opplyser Vêrvarslinga på Vestlandet.

Det er fortsatt noe som blomstrer Botanisk hage. På en grønnmalt benk sitter en mann og leser – i bar overkropp.

Det blomstrer fortsatt i Botanisk hage og noen soler seg i bar overkropp. Foto: Cathrine Krane Hansen

Andre har tullet seg inn i ullskjerf og vinterkåpe. Og ved den ene karpedammen stråler to jenter i lange, rosa ballkjoler.

– Vi har akkurat konfirmert oss i St. Paul kirke, forteller Meera Packiyarajah (15).

Sammen med tvillingsøsteren Meena og resten av familien er hun kommet til den offentlige hagen på Nygårdshøyden for å bli fotografert. Et perfekt vær for konfirmasjonsbilde, synes tvillingene fra Fyllingsdalen.

Tvillingene Meera og Meena Packiyarajah (15) ble konfirmert i St. Paul kirke lørdag og nyttet det fine været til fotografering i Botanisk hage. Foto: Cathrine Krane Hansen

– Det er en høytrykksrygg over oss nå, forklarer meteorologen.

Men fra søndag er det altså slutt.

Inn med trampolinen

– Det er fort gjort å få inn nedbør med en gang vinden blir mer sørvestlig. Søndag blir det ikke mye nedbør, men det drar seg til utover kvelden og på mandag kommer det et veldig lavtrykk i Norskehavet.

Lavtrykket bringer med seg vind som kan komme opp i sterk kuling på kysten tirsdag. Det er imidlertid usikkert hvor kraftig det blir og hvilken bane det går i, understreker Fagerli.

– Men det er helt på det rene at vi inne i en høstlig lavtrykksperiode. Det kan være lurt å tenke på å ta inn trampoline og hagemøbler nå. Mest på grunn av årstiden, for det er ikke snakk om et veldig kraftig uværssystem som kommer nå, sier han.

Indian summer?

– Kan vi fortsatt få såkalt indian summer?

– Det er en folkelig måte å si at høsten er varm. Indian summer kommer av og til etter en kjølig periode. Man tror høsten er der, og så kommer sommeren litt tilbake. Akkurat nå er det litt for mye nedbør og for ustabilt til at vi ser tydelige tegn til noe sånt.

Meteorologen skjønner at det kan være litt vanskelig å kle seg for tiden. Noen nekter å gi slipp på shortsen, mens andre har funnet frem vinterklærne.

– Men de neste dagene blir nok antrekkene mer uniformsmessig i form av regntøy, avslutter han.

Meera Packiyarajah (15) synes hun var heldig med været på konfirmasjonsdagen. I morgen blir det atskillig gråere i Bergen. Foto: Cathrine Krane Hansen