Slik søker du i folketellingen 1920

Nå ser du en liste over folketellinger fra kommuner i Hordaland som er søkbare, men også mulig å bla i som skannede bilder. For å søke i en av kommunene trykker du på Søk i kilden som står til høyre under kommunen. Ved å velge Søk i kilden for 1247 Askøy kommer du til søkesiden for folketellingen 1920 i Askøy kommune.