Skal du ut og kjøre i vinterferien? Da er det spesielt to ting du bør unngå.

Det kan bli stor utfart gjennom helgen.

Både Bergen kommune og nasjonale helsemyndigheter anbefaler ikke å bruke kollektivtransport. Skal du reise vekk i ferien, anbefales det å bruke egen bil. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Skal du ut av byen i vinterferien, kan du fort måtte stå i kø.

Trafikkoperatør Jan Marøy har et tydelig råd til alle som skal reise fredag ettermiddag: smør dere med tålmodighet. Det kan også være lurt å dra litt tidligere fredag – hvis man kan, oppfordrer Vegvesenet.

– Det er klart mest trafikk fredag ettermiddag. Vi har likevel inntrykk av at trafikken fordeler seg litt. Noen reiser senere i helgen, sier Marøy.

Det er heldigvis ikke meldt store mengder nedbør ved fjellovergangene i helgen, sier trafikkoperatør Jan Marøy. Foto: Vegar Valde (arkiv)

– Pakk fornuftig

Uansett hvilken dag man skal reise, ber Marøy alle bilister om å følge med på både vær- og veimeldinger. Det er ikke meldt mye nedbør i fjellet, men en del vind blir det nok, sier han.

Marøy påpeker også at det er viktig å pakke bilen fornuftig.

– Blir du stående på en fjellovergang hvor det plutselig skulle bli stengt, er det greit å ha nok mat og drikke i bilen. Og kanskje litt underholdning til de små, legger han til.

En annen som har pakkeråd, er politiinspektør Terje Oksnes i UP.

– Tunge gjenstander må sikres godt og helst pakkes nederst. Mange har biler hvor det er åpent mellom bagasjerommet og setene. Skulle man havne i en trafikkulykke, kan løse gjenstandene bli enormt farlige, sier Oksnes.

Vy varsler ekstra grep for å sikre avstand om bord i togene i ferietrafikken. Foto: Rune Sævig

Vy tar ekstra grep

Vy opplyser at de tar ekstra grep inn mot vinterferien fordi de ser at det er flere som vil reise denne perioden. Særlig er det mange som skal til fjells, blant annet til Voss, Ustaoset og Geilo, ifølge Vy.

Antall avganger på Vossebanen forblir som normalt, men togselskapet øker antall vogner på dager og tider hvor de forventer flere reisende. De henter også inn ekstra personell på travle stasjoner.

I tillegg til de tre ordinære avgangene mellom Bergen og Oslo torsdag til søndag, setter Vy også inn en ekstra avgang mellom Bergen og Ål lørdag i uke 8 – i tillegg til fredag og søndag som kjøres hver helg.

– Det er samtidig viktig å huske at dette ikke er en oppfordring til å reise, men et tiltak for å sikre nødvendig avstand om bord, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Flesland lufthavn sier på sin side at de forventer litt ekstra trafikk, uten at de vil iverksette noen ekstraordinære tiltak.

– Vi og våre samarbeidspartnere tilpasser bemanning i forhold til de prognoser som er laget for denne uken. Vi har stort sett god kapasitet, sier Caroline Marie Nilsen i Avinor.

Viktig å holde konsentrasjonen

Oksnes i UP sier det er særlig to ting bilister må unngå når de kjører på vinterferie: for høy fart – og distraksjoner.

– For å unngå trafikkulykker er det viktig at man kjører etter forholdene og ikke bryter fartsgrensen. Så er det viktig å konsentrere seg som kjøreoppgaven.

Skjermer og urolige barn i baksetet er typiske distraksjoner, sier Oksnes.

– Sørg for at barna har noe å gjøre på mens dere kjører. Det er lurt å være to voksne i bilen dersom man kan, så ikke sjåføren må ta seg av ungene hele tiden.

Skal man ordne noe på for eksempel mobilen eller GPS-en underveis, anbefaler han å vente til man kan kjøre inn til siden.

– Ikke hold på med sånne ting mens du kjører. Bruk heller de minuttene det tar å kjøre inn til siden.

Politiinspektør Terje Oksnes i UP. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Unngå kollektivtransport

Skulle det oppstå situasjoner i trafikken er det viktig å ha god plass. Derfor bør man hele tiden holde avstand til bilen foran, sier Oksnes.

– Og bruk bilbelte, selvfølgelig. Sørg for at verken du eller barna har på dere tykke jakker, som fører til at bilbeltet ikke kan gjøre jobben skikkelig, sier Oksnes.

Både Bergen kommune og nasjonale helsemyndigheter anbefaler ikke å bruke kollektivtransport. Skal du reise vekk i ferien, er det altså anbefalt å bruke egen bil.

De råder også alle til å holde seg hjemme dersom man er syk.