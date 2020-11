Dette skal til for å få plass på koronahotellet

Det er fire kriterier som må oppfylles. Se hele listen her.

Siden mai har mange koronasmittede bergensere fått bo i isolasjon på koronahotellet Citybox på Danmarks plass. Foto: Rune Sævig (arkiv)

I slutten av mai åpnet koronahotellet på Danmarks plass. Hittil har omtrent 700 koronasmittede personer vært i isolasjon her.

Hva skal til for å få plass på hotellet, og hvordan forbereder man seg på oppholdet? Her svarer prosjektleder Lars Olav Gåsdal og leder for vurderingsenheten, Elin Wathne.

1 Hvem kan bo på koronahotell? Prosjektleder Lars Olav Gåsdal viste BT rundt på koronahotellet før åpningen i mai. Foto: Rune Sævig (arkiv) Familier og andre som bor tett sammen, der det er vanskelig å hindre smittespredning, kan få tilbud om å isoleres på hotell. Har man for eksempel ikke mulighet til å isolere seg i eget rom, eller må dele bad med andre, kan man få denne muligheten. I utgangspunktet er det personer som blir smittet i Bergen kommune, eller oppholder seg her, som kan flytte inn på hotellet på Danmarks plass. Ifølge Gåsdal er det flest unge som har bodd på koronahotellet så langt. Dette er gjerne studenter som bor i kollektiv, der det er stor fare for å smitte samboerne. – Vi har også hatt en del arbeidsfolk og noen turister, forteller Gåsdal.

2 Hvordan få plass? De syke har egen inngang til hotellet. Foto: Rune Sævig (ARKIV) Det er kommunens vurderingsenhet som avgjør om du får plass på koronahotellet. Etter at man har fått påvist koronasmitte, blir man kontaktet av en lege eller smittevernkontoret som vil kartlegge den enkeltes situasjon. – Man får spørsmål på telefon om hvordan mulighetene er for isolering i hjemmet, sier Gåsdal. Etter at flere og flere har fått mulighet til å teste seg, opplever kommunen at mange får prøvesvaret på Helsenorge før de blir oppringt. – Hvis man lurer på om man kan få plass på hotellet, kan man vente til man får den telefonen, sier Gåsdal. Legevakten, sykehuset eller smittevernkontoret tar deretter kontakt med vurderingsenheten hvis de har en smittet person som de mener har behov for plass på hotellet.

3 Hvilke kriterier må man oppfylle? Smittevernkontoret svare på spørsmål om isolasjon og karantene via telefon. Foto: Paul S. Amundsen (ARKIV) I samtale med den smittede vil smittevernkontoret eller Legevakten kartlegge hvordan isolasjonen best kan gjennomføres. Wathne forteller at det gjøres en individuell vurdering, og at forhold som hvor mange rom man har i huset, hvor mange som bor sammen, antall bad og toalett og antall etasjer kan spille inn. Om man har små barn, som ikke forstår at en av foreldrene er isolert, kan også være med i vurderingen. Her er kriteriene for å få plass på koronahotellet: Smittede med milde symptomer, som har en bo- eller familiesituasjon som gjør at hjemmeisolasjon ikke kan være effektiv og forsvarlig.

Man skal ikke ha behov for sykehusinnleggelse, behandling på koronaklinikken eller ha behov for sykehjemsplass på koronaavdelingen i Fyllingsdalen.

Man skal som hovedregel ikke ha behov for rutinemessig tilsyn fra lege.

Man kan ha behov for tilsyn og enkle helse- og omsorgstjenester fra sykepleiere og helsefagarbeidere.

4 Hvordan er oppholdet? Hotellet er delt inn i røde og grønne soner. Foto: Rune Sævig (ARKIV) Det er ingen egenandel for å være i isolasjon på koronahotellet. Kommunen dekker kost og losji, som inkluderer fire måltider hver dag. – Maten blir pakket og leveres på traller i hver etasje, slik at hver enkelt pasient kan forsyne seg der. Om noen har allergi eller spesielle valg, så blir maten deres merket med navn, sier Gåsdal. Ifølge Gåsdal er det gjort få endringer etter at hotellet åpnet. Den samme inndelingen mellom røde og grønne soner gjelder, og det er rapportert at dette skal fungere godt, sier prosjektlederen. Inne i den røde sonen, hvor de smittede er isolert, finnes det fellesområder hvor man kan se på tv eller være sosial. Utenfor er det en luftegård hvor de isolerte kan gå for å trekke frisk luft.

5 Kan man få ting levert til hotellet? I september handlet NHH-studenter inn mat og leverte til medstudenter i Isolasjon. Foto: Tor Høvik (ARKIV) Alle som skal isoleres på hotellet vil få informasjon om forberedelser og transport. – Det er lurt å ha med litt lesestoff og snacks. Da slipper man å tenke på det senere om man skulle mangle noe, sier Gåsdal. Han forteller at det også kan være lurt å pakke med seg eget bestikk, slik at man slipper å spise alle måltider med plastbestikk. I isolasjon vil man ikke ha mulighet til å gå utenfor de røde sonene på hotellet. Hvis man mangler noe, kan man få dette levert for eksempel av venner eller familie. De ansatte kan ta imot leveranser som pasientene deretter kan hente innenfor den røde sonen. – Det skjer ofte. Det er mange som kommer for å levere ting til dem som er i isolasjon, sier Gåsdal.