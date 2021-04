Vinteren kommer tilbake: Søndag skal det snø i fjæresteinene i Bergen

Meteorologen har sendt ut gult farevarsel. Det skal komme snø, kuling og høye bølger.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt som kommer med den overraskende beskjeden.

Søndag var det meldt mye regn i lavlandet, men nå ventes det at regnet skal gå over til snø sent på ettermiddagen.

– Temperaturen vil i lavlandet falle fra 5–6 plussgrader til kanskje minus 2 grader på noen timer, sier Valved.

Det er et kraftig lavtrykk sør for Svalbard som har skylden. Den iskalde luften fra nord dras sørover.

– Vi er ikke ferdig med vinteren enda, konstaterer Valved.

Både i fjor og i 2018 (bildet) falt det snø i Bergen sentrum i april. Foto: Eirik Brekke (arkiv

5 til 15 centimeter

Hvor mye snø som vil komme, er usikkert.

– Det er meldt bygevær, og det er ikke så lett å anslå mengde. Men det kan nok komme mellom 5 og 15 centimeter med snø fra søndag kveld til mandag kveld.

Søndag har mange tenkt seg hjem fra påskeferie. Meteorologen advarer mot vanskelige kjøreforhold og muligens snøfokk.

– Folk må følge med på værvarslene. Ikke bruk sommerdekk, og vær obs på at brøytebilene kanskje ikke har rukket å reise ut, sier hun.

Kuling, torden og bølger

I tillegg til snø helt ned i fjæresteinene i Bergen, er det meldt kuling fra nordvest og tordenfare søndag.

Det meldes dessuten at det skal komme høye bølger søndag, og særlig mandag.

– De som kanskje har brukt påsken på å sette ut båten, bør fortøye den godt. Ikke planlegg å dra ut i småbåt fra søndag, sier Valved.

Usikkert med neste uke

Om snøen blir liggende ut i neste uke, er foreløpig for tidlig å si. Varslene varierer mellom snø og regn i Bergen.

I høyden derimot vil det bli påfyll av snø.

– Det er ikke helt uvanlig med snø i april, sier Valved.

3. april 2020 var det målt 3 scm snø i Bergen, ifølge Yr.