– Slik kan vi forhindre at det skjer med andre, sier Aud Helle. Søndag markeres verdensdagen for forebygging av selvmord.

Det kom som lyn fra klar himmel på foreldrene Aud og Arild Helle, da datteren Monica bestemte seg for å gjøre slutt på livet. Hun var 15 år gammel.

– Vi var knust, og trodde ikke vi skulle klare å reise oss igjen. Den totale tomheten hun etterlot er ubeskrivelig grusom, og du slutter aldri å gruble: Kunne vi oppdaget det? Hvorfor stilte vi ikke de rette spørsmålene?, sier Aud.

For henne gikk det rundt seks år etter hendelsen før hun klarte å glede seg over ting i hverdagen igjen.

– Jeg ble livredd for å reise vekk fra familien. Jeg ble redd for at det skulle skje noe når jeg var borte. Det handlet vel om at jeg ønsket å få kontrollen over familien tilbake, selv om du naturligvis ikke kan kontrollere alt, sier Aud.

Arild legger til at det var først i ettertid at de skjønte at datteren gikk gjennom en vanskelig periode.

Savnet særlig ett spørsmål

Familien hadde mennesker rundt seg som hjalp til med stort og smått, fra å handle matvarer til å bestille timer hos krisepsykolog.

– Hele Laksevåg var berørt, og både klassevenner, naboer, prest, familie og venner var til stor hjelp, sier Arild.

Men i de 21 årene som nå har gått, er det særlig ett spørsmål de skulle ønske at flere stilte.

– Jeg skjønner at det er vanskelig for utenforstående å håndtere en slik situasjon, men jeg skulle ønske flere spurte oss om hvordan vi egentlig har det, og turte å prate med oss om det som skjedde, sier Arild.

– Det er knyttet et voldsomt tabu rundt selvmord, og det mener jeg vi må endre hvis vi skal både forebygge og ta vare på etterlatte på en god måte.

Han og Aud forteller at sorgen aldri vil gi slipp, men at tiden har hjulpet dem et stykke på vei. Nå går det lengre mellom de tyngste sorgperiodene, og de varer ikke like lenge som før.

– Den kontinuerlige sorgen er blitt erstattet med et dypt savn. Vi lurer stadig på hvor hun hadde vært i livet sitt i dag, sier Arild.

Tor Høvik

Markeres i Bergen sentrum

Som et ledd i deres engasjement om åpenhet og forebygging jobber de tett med LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Søndag arrangeres Verdensdagen for selvmordsforebygging over hele landet. I Bergen markeres dagen på Torgallmenningen i regi av LEVE Hordaland.

Lederen for foreningen mener også at selvmord er altfor tabubelagt.

– Det er dessverre veldig vanskelig å snakke om. Derfor er dette en svært viktig dag. Vi ønsker å bidra til at færre kommer i den situasjonen vi har vært i, sier Elisabeth Braut.

Fakta: Verdensdagen for selvmordsforebygging En internasjonal markering hvert år, 10. september.

Dagen er opprettet av IASP, Den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging, i samarbeid med FNs Verdens helseorganisasjon.

I Norge har LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord fått i oppdrag å koordinere arrangementene.

Verdensdagen for selvmordsforebygging ble første gang markert på IASPs kongress i Stockholm 10. september 2003.

Selvmord langt vanligere enn trafikkdød

Mellom 500 og 600 personer tar livet sitt hvert år, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Det er fire ganger antallet som dør i trafikken årlig.

Tallet har vært relativt stabilt de senere årene, etter en topp på slutten av 1980-tallet. Braut har selv opplevd å miste en stesønn.

– Etter at min stesønn tok livet sitt, var det godt å komme til et sted som LEVE. Det var som å få et varmt ullpledd rundt meg. Nå prøver vi å gi dette videre til folk som kommer til oss og har en tøff tid, sier hun.

Braut forteller at de markerer verdensdagen hvert år, og at de søndag vil stå sammen med Mental Helse Bergen, Kirkens SOS i Bjørgvin og Bergen kommune.

– Etter at det i sommer ble vedtatt en nullvisjon for selvmord i Bergen, etter initiativ fra oss, er kommunen nå i ferd med å utvikle en handlingsplan for selvmordsforebygging, sier Braut.

Kommunen tar grep

Det er Spesialrådgiver Audun Pedersen i Bergen kommune som leder arbeidet med handlingsplanen for selvmordsforebygging.

– Denne planen vil ha et spesielt sterkt fokus på unge og unge voksne, sier Pedersen.

Målet er å ha klart et utkast til handlingsplan på slutten av året.

– Det ultimate målet er å redusere antall selvmord, men vi har også mange delmål. Ungdom som har det vanskelig må få lettere tilgang til hjelp. For eksempel med drop-in-tjenester, sier Pedersen.

Fakta: Fakta om LEVE LEVE er en landsdekkende, livssynsnøytral organisasjon som støtter etterlatte og berørte ved selvmord.

Jobber med forebygging av selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

LEVE ble opprettet i 1999 på grunn av manglende støtte for etterlatte ved selvmord.

LEVE har fylkeslag i alle fylker.

Et smil og en klem

Braut er veldig glad for å ha fått kommunen med på laget.

– Selvmordsforebygging er vanskelig, for det er vanligvis flere årsaker som spiller sammen, og som krever en rekke ulike forebyggingstiltak. Vi ønsker at arbeidet skal startes allerede i barnehagen og på barneskolen, slik at barna kan bli flinke til å takle motstand og bygge opp selvfølelsen tidlig, sier Braut.

Hun mener vi trenger et samfunn som ikke har så mange fordommer og som ikke stiller så mange krav.

– Man må tørre å spørre folk om hvordan de egentlig har det, og høre vanskelige historier. Av og til kan det være nok med et smil og en klem, sier hun.