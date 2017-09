Dagen før KrF-leder Knut Arild Hareide skulle møte Sylvi Listhaug (Frp) i BT-duell, avlyser han debatten.

Duellen har vært avtalt i lengre tid, men i siste liten avlyser KrF-lederen debatten i Bergen.

– Vi har lenge ønsket å få til et felles utspill med statsminister Erna Solberg, men hun er en travel dame. I morgen hadde hun en åpen luke, og vi valgte derfor å prioritere dette fremfor BT-debatten, sier Emil André Erstad, Hareides politiske rådgiver.

Utspillet med statsministeren skal skje klokken 18.00 på NLA sin nye lærerskole i Oslo.

– Fellesutspillet handler om livssyn i skolen, en svært viktig sak for oss, sier Erstad, og understreker at Hareide er lei seg for at han ikke kunne stille på debatten.

Norske verdier

Tirsdagens debatt skulle blant annet handle om norske verdier.

Listhaug er under valgkampen blitt en kontroversiell politiker og har i debatt blant annet beskyldt Hareide «for å sleike imamer opp etter ryggen».

Etter utspillet har det vært planlagt to dueller mellom Listhaug og Hareide. Den første skulle avholdes i IMI-kirken i Stavanger, 27. august, og den andre i Bergen tirsdag 5. september. Den første debatten ble avlyst av Listhaug. Solveig Horne stilte istedenfor.

– Og nå avlyser Hareide i siste liten. Unngår de hverandre?

– Nei, Hareide har konfrontert Listhaug i debatt ved flere andre anledninger, blant annet i Politisk kvarter på NRK, sier Erstad.

BT-duellen blir arrangert som planlagt, og Kjell Ingolf Ropstad stiller for Hareide.

Håkon Mosvold Larsen/scanpix

Listhaug: – Møter gjerne Hareide

Da BT kontaktet Listhaug mandag kveld, var hun ikke informert om hvorfor Hareide ikke kunne møte henne i Bergen tirsdag.

– Men dette har jeg full forståelse for at han prioriterer. Det er viktig at vi som ikke vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister, samarbeider for å få til dette, sier Listhaug.

– Kjell Ingolf Ropstad er en flink politiker jeg gleder meg til å møte.

Listhaugs politiske rådgiver, Espen Teigen, avkrefter at Listhaug prøver å unngå å møte Hareide i debatt, og at debatten i Stavanger måtte vike for en debatt på Møre.

– Vi møter gjerne Hareide, vi!

Arrangementet streames direkte på Facebook fra klokken 18.00.