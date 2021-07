Her feirer 800 id al-adha på Møhlenpris

– Enkelt forklart er det som julaften.

23. juli er avslutningen på id al-adha, en av muslimenes viktigste høytider.

Tirsdag feiret muslimer over hele verden avslutningen av hajj, den årlige pilegrimsreisen til Mekka. I Bergen var feiringen på fotballbanen på Møhlenpris.

– Det er lenge siden jeg har sett så mange venner, sier fire år gamle Jafi.

Han er en av åtte hundre muslimer som befinner seg på Møhlenpris tirsdag morgen. Han er ikke helt sikker på hva de feirer, men vet at det blir kaker og gaver når han kommer hjem.

– Mamma sa jeg skal få en spesiell gave, sier den litt sjenerte fireåringen.

Fikk nesten ikke sove

Fjorten år gamle Amina Ahmed Salen står sammen med moren sin, Zahra, og lytter til imamens tale.

Amina forklarer at høytiden handler om å huske på de fattige og utøve takknemlighet ved selv å føle på hvordan det er å gå sulten.

Hun forteller at hun i forkant av feiringen har fastet i ti dager. Mor sier seg litt uenig.

– Fastet? Har du det?

De er uansett begge enige om at dette er årets beste dag og at denne feiringen føles ekstra spesiell. På grunn av strengere koronatiltak i fjor endte feiringen i små grupper.

– Det er så hyggelig å se alle igjen. Jeg har gledet meg så mye at jeg nesten ikke fikk sove, sier Amina.

Fakta Dette feirer de Feiringen av id al-adha 2021 startet 19. juli og avsluttes 23. juli.

Det er en religiøs fest som feires hvert år den tiende dagen i det islamske årets tolvte måned.

Muslimene feirer avslutningen av hajj, den årlige pilegrimsreisen til Mekka. Høytiden innledes med bønn og khutba, det vil si preken.

På denne dagen minnes man Abraham, som var villig til å ofre sønnen sin, Ismael, til ære for Gud.

Offerdagen er den første av en tre dager lang feiring. På den siste dagen holdes et festmåltid sammen med slekt og venner. Det er vanlig at barna får gaver siste feiringsdag. Les mer

Passer på at alle følger smittevernreglene

Tidligere år har Bergen moské feiret i Grieghallen. På grunn av smittevern er de nødt til å oppholde seg utendørs.

BT har snakket med flere tenåringsjenter som har meldt seg som frivillige koronavakter. De skal sørge for at alle holder avstand og kun oppholder seg på de plassene de har fått tildelt.

De forteller at Id al-adha først og fremst handler om å hjelpe hverandre. Det er gøy med gaver og snop, men de har gledet seg mest til å jobbe som frivillig.

Moske med mangfold

Styreleder i Bergen Moské, Badreddine Maizi, forteller at det er hyggelig å se at folk koser seg. Selv skal han grille med familien etter samlingen.

Han tror det sosiale har stor betydning for alle, spesielt barna som kanskje ikke husker å ha sett så mange mennesker samlet før.

Hans egne barn har gledet seg lenge til festdagen.

– Enkelt forklart er det som julaften. Vi spiser god mat, er sammen med de vi er glad i og barna får gaver.

Selv om feiringen også i år er preget av korona, vet Maizi at mange setter pris på at de får møte hverandre på et stort uteområde. Han mener de lærer mye av hverandre når de er sammen.

Bergen Moské har medlemmer fra 50 forskjellige land. Styrelederen forteller at fotballbanen i dag er full av mennesker fra ulike kulturer.

– Du ser mennesker fra helt forskjellige kulturer, men som alle deler samme tro, sier Maizi.