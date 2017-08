Amornrat Laopomwapee (38) og Oddvar Mæhlum (74)

– «Hvordan våger du å gå over Torgallmenningen med så ung kone», spurte en god venn like etter at jeg hadde giftet meg med Amornrat. Det er uvant for meg at hun gjerne vil leie når vi går tur, men jeg gjør det gjerne og kommer nok til å venne meg til det. Amornrat synger så nydelige sanger fra Thailand. De liker jeg å høre på. Jeg har syv barn fra tre tidligere ekteskap. Hele familien min er så glad i Amornrat. Jeg har arbeidet som overlege og psykiater og vet at livet er vanskelig. Personlig har jeg også opplevd tunge stunder. Men jeg er i god form nå, og kjærligheten som Amornrat viser meg, har gitt meg gløden tilbake.