Oliver Stokke Johannessen (9) og Jakob Herrebrøden Valland (9)

- Vet du hva Jakob og jeg har turt i dag? - Tipper at dere har hoppet fra tremeteren? - Nei, vi har faktisk vært på kino helt alene, vi to! Tremeteren er vi vant med. Sist jeg var her, hoppet jeg 23 ganger, og Jakob har hoppet åtte ganger i livet sitt. Vi bor på Nordnes, og derfor er vi alltid i sjøbadet når det er fint vær. Det var her vi lærte å svømme. Vi hopper for å ha det gøy, ikke for å tøffe oss.