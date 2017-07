Til politiet har jenten forklart at bussen «plutselig var der». Tide-sjåførens førerkort er beslaglagt inntil videre.

Like før klokken fire mandag ettermiddag ble en 17 år gammel jente påkjørt av en buss i Salhusvegen i Bergen, ved avkjøringen til Kistebakkane.

Skadeomfanget har til nå vært uvisst for politiet. Torsdag sier politioverbetjent Stig Slaatten i Åsane-politiet at de omsider har vært i kontakt med jenten.

17-åringen ble, i bevisst tilstand, fraktet til Haukeland universitetssykehus for undersøkelse. Ifølge Slaatten fikk hun der konstatert blant annet kragebensbrudd.

– Ellers var hun forslått. Jenten var på en joggetur, forklarer hun. Hun sier hun krysset gangfeltet som vanlig, så var plutselig bussen der.

Vitne: Ca 50 km/t

Vitner i saken har anslått bussens fart til cirka 50 km/t, som er fartsgrensen på stedet. Hva som faktisk var farten har politiet til nå ikke fått undersøkt skikkelig. Etterforskningen pågår, og Slaatten sier bussjåførens førerkort fortsatt er beslaglagt.

– Som sjåfør skal man være særlig aktsom i og ved fotgjengerfelt. Farten skal ikke være høyere enn at man skal kunne stoppe for personer som går ut i gangfeltet. Det har ikke skjedd i denne saken, sier Slaatten.

– Vi skal være glade for at dette ikke gikk verre.

Bussjåføren tilhørende Tide er avhørt, men overbetjenten vil ikke gå inn på hva han har forklart.

– Han har sin oppfatning av saken, uten at jeg vil gå inn på det.

En utfordring for politiet i etterforskningen er at det gikk over halvannen time før de ble varslet om ulykken. Meldingen til politiet kom inn klokken 17.32.

Tide: – Del av det som kan skje

Konsernsjef Roger Harkestad i Tide sier han ikke har andre kommentarer til saken enn at de venter på politiets konklusjoner.

– Vi har 3000 veldig kompetente sjåfører. At vi kommer ut for uhell er dessverre en del av det som kan skje når det er så mange bussbevegelser hver dag, sier Harkestad.

Tide-sjefen sier sjåføren blir ivaretatt internt gjennom faste prosedyrer for oppfølging.