Den eldste av de to brødrene er dømt til syv års fengsel i den såkalte asylbrannsaken, mens lillebroren får et halvt år kortere fengselsstraff.

I tillegg er de dømt til å betale 9,6 millioner kroner i erstatning.

Den enstemmige dommen er for den eldste broren (37) i tråd med aktors påstand. Retten mener derimot at den yngste broren (35) skal få seks måneder lenger straff enn aktor mente.

Hotell skulle bli asylmottak

Hotell Lune huler på Vågseidet på Lindås ble påtent natt til 6. desember 2015. Et spansk ektepar lå og sov da hotellet tok fyr, og brødrene ble derfor tiltalt etter mordbrannparagrafen, som har en strafferamme på 21 års fengsel.

Aktor i saken, statsadvokat Benedikte Høgseth, mente at den eldste broren hadde bestilt brannen av sin yngre bror og en venn av seg, for så å dra på julebord for å skaffe seg alibi. Vennen var en tredje polsk mann som også var tiltalt, men ikke møtte i Bergen tingrett. 40-åringen oppholder seg i Polen, som ikke utleverer egne borgere.

Retten mener at det var denne vennen som fysisk satte fyr på hotellet, mens den yngste broren var sjåfør. Alt på oppdrag fra eldstebror.

Dommen: Var redd for voldtekt og hundeforgiftning

Motivet var ifølge statsadvokaten frykt og rasisme. Hotell Lune huler var akkurat godkjent som asylmottak.

Retten mener det er ingen tvil om at den eldste broren var svært negativ til planene om asylmottak.

«Han er redd for at samboeren kunne bli antastet/voldtatt når han selv ikke var der. Han tenkte også på at asylsøkerne kom fra en kultur som var negative til hunder og derfor kunne komme til å forgifte hundene», heter det i dommen.

Hensikten var ifølge retten at hotellet skulle bli så skadet at det ikke kunne komme asylmottak på stedet.

Forsvaret vil anke

35-åringens forsvarer, Dagfinn Hessen Paust, sier at de vil anke saken.

– Min klient er skuffet over ikke å ha bli trodd. Dette vil ankes, sier Paust.

Statsadvokat Høgseth presenterte ingen DNA-bevis, fingeravtrykk eller vitneobservasjoner som knyttet 35-åringen og 40-åringen til selve åstedet. Retten fremhever det såkalte glassbeviset i sin gjennomgang av hendelsesforløpet, samt hundespor og observasjoner av en bil som ligner Skodaen 35-åringen kjørte.

Det ble funnet syv glassfragmenter i bilen til 35-åringen, hvor fem av disse passet med vinduet som ble knust natten det brant. Statsadvokaten la frem dette beviset uten å inkludere de to glassfragmentene som ikke passet.

– Vi merker oss at retten i all hovedsak vektlegger dettte spesielle tekniske beviset, som vi mener det er heftet betydelig usikkerhet ved. Slik jeg leser dommen, er det ikke mye annet som er av betydning, sier Paust.

Under rettssaken mente Paust at politiet hadde hatt tunnelsyn under etterforskningen.

– Politiet har gått i bekreftelsesfellen. Hvis man bestemmer seg for en hypotese og samler inn informasjon som styrker den, og ignorerer annen informasjon, kan man sannsynliggjøre mye, sa Paust til BT under rettssaken.

Fakta: Asylbrannen i Lindås Natt til søndag 6. desember 2015 ble store deler av Hotell Lune Huler på Vågseidet i Lindås totalskadet i brann.

Hotellet skulle fra nyttår brukes som mottak for enslige, mindreårige asylsøkere. Den endelige godkjenningen ble gitt ett døgn før brannen.

Politiet mener brannen var påsatt. En mørk personbil ble observert ved hotellet like etter at brannen startet.

To polske brødre på 35 og 37 år er tiltalt i saken. De bor i Nordhordland. En tredje mann (40) er også tiltalt, men befinner seg i Polen og møter ikke i tingretten. KILDE: BTs arkiv