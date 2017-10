Stian Angermund-Vik er en av de fremste stoltzeløperne. Her hans syv tips for å få en best mulig tid opp Stoltzekleiven:

1. Hold igjen en del frem til første mellomtid. La beina gå uten å presse. Stoltzen begynner egentlig ikke før du har løpt en liten stund.

2. Løp kortest mulig vei. Når svingen går til venstre, hold lengst mulig til venstre.

3. Enkelte steder er det større trappetrinn på høyre enn venstre side. Velg de laveste trappetrinnene, for ikke å miste for mye fart.

4. Del opp Stoltzen når du trener. Kjør noen intervaller der du tar pause på hver mellomtid.

5. Venn deg til smerten. Det er en fordel å ha vært i bakken noen ganger, og ha trent evnen til å presse på når det gjør mest vondt.

6. Drit i alle andres resultater! I Stoltzen løper du mot deg selv.

7. Tren rolig den siste uken, kanskje med én innlagt intervalløkt noen dager før konkurransen. Når du kommer til løpet, trenger du overskudd.