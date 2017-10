Et stort steinras har stengt fylkesveien mellom Førde og Askvoll siden fredag.

Store steinblokker raste ut i på fylkesvei 609 mellom Førde og Askvoll fredag kveld. Lørdag ettermiddag er veien fortsatt stengt.

Skredet skal ha gått ved Ulltang sag, og entreprenør og brannvesen rykket ut til stedet. Raset skal være 30 meter bredt og opptil seks meter høyt, ifølge øyenvitner. Ingen ble tatt av steinmassene.

Lørdag klokken 15.15 opplyser Veitrafikksentralen at geologen har gjort undersøkelser på stedet, og konkludert med at det ikke er fare for nye ras.

– Vet mer klokken 17

Entreprenørene er fortsatt i gang med å rydde veien ved hjelp av gravemaskiner og lastebiler.

– Slik det ser ut nå ligger vi an til å kunne åpne veien i løpet lørdag ettermiddag eller kveld. Men det er litt for tidlig å si noe sikkert, sier trafikkoperatør Jan Erikstad ved Veitrafikksentralen i Lærdal.

Han sier at de vil vite mer klokken 17.00. Erikstad regner med at sikring av fjellet vil begynne søndag.

Det ble meldt store nedbørsmengder i området fra fredag kveld til lørdag morgen. Derfor ble veien stengt også ved Heilevang på grunn av skredfare fredag kveld, like før raset gikk lenger øst.

Alf Vidar Snæland

Rundt 250 personer ble isolert

Dermed var altså fylkesveien stengt to steder på strekningen, noe som medførte at de rundt 250 personene som bor mellom Heilevang og Ulltang var isolert frem til lørdag morgen.

– Det første som nå skjer er at vi åpner veien ved Heilevang. Dermed kan folk som har vært innestengt kjøre fylkesvei 609 mot Askvoll og deretter via Dale mot Førde, sa Erikstad lørdag morgen.

Fotograf Alf Vidar Snæland fortalte til BT at blant dem som ikke kom seg frem på grunn av raset, var et følge som skulle på bursdagsbesøk. Men de fant en løsning.

– Politiet hjalp dem med å bære mat og gaver rundt raset, der det kom en bil og hentet dem, sa Snæland.