- Målet vårt er at de skal få utvikle seg og at alle skal tørre å komme med idèer, sier Hana Colakovik.

Flere møterom ved Sparebanken Vest sine lokaler i sentrum, var denne helgen fylt opp av studenter som konkurrerte i innovasjon på arrangementet Bergen Brainstorm, en caseløsningskonkurranse arrangert av Start Bergen.

– Dette har vært veldig intenst, på en god måte, sier Vidar Kvilhaugsvik, psykologistudent ved UIB.

Han sitter sammen med de tre andre studentene, Sondre Skagseth Salvesen, Maj-Inga Holmsen og Merry Ho, som alle går ulike studieretninger. Fredag fikk de utlevert en case som de skulle løse ved å være innovative og skape et nytt produkt.

– Det tok ganske lang tid før vi kom på ideen vår. Når vi har så kort tid på å komme frem til en løsning, rekker vi ikke å være redd for å komme med ideer, og det gjør at vi utvikler oss mye, sier Maj-Inga Holmsen som studerer medie og interaksjonsdesign ved UIB.

Silje Katrine Robinson

– Skolene har noe å lære

De fire studentene meldte seg på Bergen Brainstorm for å utfordre seg selv og for å uvikle seg innen sitt studiefelt.

– Dette er inspirerende, og her synes jeg skolene har noe å lære. Vi får løse helt reelle caser fra det virkelige liv. Det gjør at vi får brukt alt vi lærer av teori i praksis på en helt annen måte enn hva vi er vant med, det er motiverende, sier Kvilhaugsvik.

De andre er enige.

– Uansett hva man studerer, om det er til å bli sykepleier eller lærer, så er dette nyttig. Vi bruker kreativiten og jobber med andre fra helt ulike studier, sier Salvesen.

– En flott arena

For sjette året på rad arrangeres Bergen Brainstorm, og i år er oppmøtet høyere enn tidligere år.

– Det er kjekt for oss å se at så mange ønsker å delta. Vi håper studentene får mye ut av en slik helg. Målet vårt er at de skal få muligheten til å utvikle og uttrykke seg kreativt og utfordre seg selv med å komme med løsninger på gitte case, sier Hana Colakovik, leder for Start Bergen.

Det er Start Bergen, en studentorganisasjon som ønsker å fremme innovasjon og entrepenørskap blant studenter i Bergen, som arrangerer konkurransen.

– Vi har et mål om at studenter med ulike bakgrunn kan få muligheten til å skape tverrfaglige løsninger sammen, og vi legger til rette for at de skal oppleve dette i et trygt og godt miljø, sier Colakovik.

Silje Katrine Robinson

– Viktige bidragsytere

I et annet møterom ved Sparebanken Vest sitter en gruppe studenter som har meldt seg på konkurransen sammen.

– Vi studerer master i innovasjon og ledelse på Høgskolen, så denne konkurransen er ikke så ulik det vi gjør på skolen. Men her får vi løse caser fra reelle bedrifter, noe som gjør konkurransen veldig motiverende, sier Kristine Andersen.

Hun mener konkurransen er med på å dra dem ut av komfortsonen, og at dette er noe de vokser på.

– Vi blir tvunget til å stå på en scene og pitche ideen vår foran mange folk, også folk i store bedrifter. Og vi blir tvunget til å mingle. Jeg kunne ha valgt å ha en avslappende helg hjemme, men istedenfor er jeg er, fordi jeg vet at jeg utvikler meg på det, sier Andersen.

Håkon Lavik studerer også innovasjon og ledelse. Han mener at innovasjon og kreativitet er noe alle kan bidra med i Bergen.

– I Bergen kan alle være innovative. Det er en by som satser på innovasjon, og jeg tror at arrangementer som dette og studenter fra ulike studieretninger er viktige bidragsytere til innovasjonen i denne byen, sier Lavik.