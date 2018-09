Denne uken er 150 kontrollører fra Statens vegvesen ute for å sjekke om folk bruker bilbelte i bussene. Bare på Hjellemarka ble det skrevet ut 30 gebyrer.

– Dette er et nedslående resultat som bekrefter at vi må ha fokus på beltebruk i buss fremover, sier Anne Margrethe Bøe, kampanjeansvarlig i Statens vegvesen, region vest.

De har satt i gang en intensiv kampanje for å bedre beltebruken blant vestlendingene.

– Vi har en mistanke om at det er et behov for oss der ute, og vi kommer til å fortsette kontrollene utover høsten, sier Bøe.

Færre bruker setebelte

Kontrollen gjelder bussene der det er påbudt med setebelte, det vil si bussene som kjører utenfor sentrum.

– Vi har utvidet kontrollen denne uken. Vi sjekker også klasse 2-bussene, altså de bussene der det er lov å stå, men også påbudt med setebelte. Neste uke følger vi opp med informasjonstiltak til passasjerer ulike steder i bergensområdet, sier Bøe.

Statens Vegvesen

Hun forteller at det gjennom spørreundersøkelser har kommet frem at beltebruken i buss har gått fra 81 prosent i fjor vår til 74 prosent hittil i år.

– Det er helst ungdommer i aldersgruppen 15 til 29 år som rapporterer at beltebruken er lav. Årsaken kan være at det er høyere sosial aksept å ikke bruke belte blant dem, sier Bøe.

Hyppigere kontroller

Et av tiltakene for å bedre bruken av belte blant folk mener hun kan være flere kontroller.

– Mange har aldri opplevd å bli kontrollert for bruk av belte. Jeg tror det vil øke bruken hvis kontrollene er hyppigere. Vi oppfordrer også bussjåførene til å minne passasjerene på bruken av beltet. Målet vårt er ikke å skrive ut gebyr, men å få folk til å bruke belte, sier Bøe.