– Ganske heftig, sier huseieren.

Rett før klokken 21.00 meldte politiet at et tak hadde blåst av et hus på Hanøytangen på Askøy, og inn i huset til Tone Steinfeld og Alf Nilsen.

Gikk ut

– Først trodde vi bare det var én plate som kom, for alt smalt i huset samtidig. Jeg trodde ikke det var så ille før jeg gikk ut og tok en titt. Da så jeg at det var ganske heftig, sier Alf Nilsen til NRK.

Marit Hommedal, Scanpix

Like før taket røk, skal Nilsen ha vært utenfor huset for å sjekke om hagemøblene var festet godt nok til å tåle den kraftige vinden.

– Hadde han stått der da taket kom flygende, ville han ikke vært her lenger, sier Tone Steinfeldt til kanalen.

Det viste seg at det var taket på et naust som løsnet.

60 kvadratmeter tak

– Taket på et båthus løsnet i vinden. Det er snakk om cirka 60 kvadratmeter med tak som har løsnet i deler. Noen av delene har truffet nabohuset og blant annet knust et vindu, bekrefter brannmester Stian Lerø, utrykningsleder på stedet til Askøyværingen.