I Solheim på Danmarks plass var 193 husstander uten strøm nyttårsaften, det var også 144 hyttegjester i Eikedalen og Samnanger. Skisenteret er åpent, men stolheisen står.

– Vi mistet strømmen i hele skisenteret under siste turen i trekket lørdag, da var det 150 personer i stolheisen. Men vi fikk dieselmotoren i gang etter fem minutter. Søndag morgen koblet BKK oss over til Kvam kraftlag sitt nett før åpningstid, forteller Fredrik Tønjum, daglig leder i Eikedalen skisenter.

For å unngå at det samme skjer søndag, er stolheisen ikke i drift i dag. Ellers er skitrekket i Eikedalen åpent som vanlig nyttårsaften.

– Det er meldt økende vind i dag og minus to grader, og det blir fort kaldt hvis stolheisen stanser. Dessuten må vi kjøre på redusert hastighet dersom vi må koble inn dieselmotoren, sier Fredrik Tønjum, som er glad for hjelpen fra BKK som sikret at de kan holde skianlegget åpent.

Kirsten Øystese, kommunikasjonssjef i BKK, forteller at de hadde to strømbrudd på dagtid nyttårsaften.

– I Samnanger var det tung snølast som hadde lagt seg på en linje slik at den berørte en annen ledning. Det førte til kortslutning. Det er skifte i været som har forårsaket strømproblemene, men nå har vi fått vekk islasten der, sier kommunikasjonssjefen til BT søndag formiddag.

På Solheim på Danmarks plass var det en kabel fra en nettstasjon som hadde røket og forårsaket strømstans klokken 10.25 søndag.

– Der hadde vi omkoblingsmuligheter, og feilen er isolert. Alle kundene har fått tilbake strømmen, slår Øystese fast.