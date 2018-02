PÅ HEIMEBANEN: Her på Ravnanger idrettspark vert det folksamt i juni. Oddvar Johan Jensen håpar dei skal få 2000 til å vera med å gå og løpa for kreftsaka i 24 timar. – Eg har sjølv lova å gå 50 rundar her, seier han. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen