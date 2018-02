Ett år etter at midlene ble bevilget, er kommunens nye ambulerende overdoseteam klar til innsats. Men det har vært enkelte skjær i sjøen underveis.

Teamet er ett av tiltakene i kommunens handlingsplan mot rus, der ett av de viktigste målene er å få ned de høye overdosetallene.

Også for pårørende

Teamet består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og en såkalt erfaringskonsulent – det vil si en person med erfaring som rusavhengig. Til sammen 10,5 årsverk er knyttet til funksjonen, og basen skal være Strax-huset.

– Teamet skal jobbe med oppfølging av personer som har overlevd overdoser tidligere, og drive oppsøkende arbeid spesielt rettet mot overdoseutsatte i rusmiljøet, sier byråd Erlend Horn (V).

Han legger til at dette også skal være et sted pårørende kan henvende seg hvis de er bekymret for noen som kanskje nettopp har tatt en overdose som de har overlevd, eller nettopp er skrevet ut fra behandling.

– Dette er en veldig kritisk fase for mange, sier byråden.

Ifølge Horn kan teamet også dra hjem til folk, når dette er hensiktsmessig.

Erstatter akutteam

Overdoseteamet skal komme i stedet for Helse- og sosialfaglig akutt-team (HSA-teamet) som ble nedlagt på vårparten i fjor.

HSA-teamet var en enhet under Strax-huset, men jobbet hovedsakelig på Rusakutten på Bergen helsehus for å gi pasienter veiledning og hjelp vedrørende tilgjengelige hjelpetilbud.

– Hvorfor tok det så lang tid før dette nye teamet kom på plass?

– Det tok tid å bygge opp en så slagkraftig enhet som vi ønsker at overdoseteamet skal være. Vi har brukt tid på samtaler med Rusakutten og andre etater som teamet er avhengig av å samarbeide med, opplyser Horn.

Faglig uenighet

Byråden sier de måtte finne en balanse mellom det som er akutt beredskap og Helse Bergens ansvar, og hva som er det kommunale teamets ansvar. Han innrømmer at det har vært uenighet mellom etatene om hva som var den beste løsningen.

– Det har vært delvis basert på faglig uenighet mellom vår etat og Rusakutten, og delvis basert på misforståelser, sier Horn.

Gatenært tilbud

I tillegg har det også ifølge Horn vært knyttet utfordringer til lokalitetene, det måtte bygges om og tilrettelegges lokaler, og dette tok lengre tid enn forventet.

Teamet skal være på vakt alle dagene i uken, også lørdager og søndager, og skal ha hele byen som arbeidsplass.

– Dette vil også være det som skiller teamet mest fra det gamle HSA-teamet. Vi skal nå drive med mer oppsøkende virksomhet, være mer ute i byen og dermed ha en helt annen tilgjengelighet, sier Horn.

– Hvorfor er det kommunen og ikke Helse Bergen som skal drifte et slikt tilbud?

– Siden hensikten med tiltaket er å være et oppsøkende og gatenært tilbud, er det naturlig at det er kommunen som oppretter og drifter tilbudet. Men vi skal jobbe tett sammen med Helse Bergen og sørge for at den kompetansen de sitter på blir brukt til beste for brukerne, sier Horn.

Vil ikke kommentere

Leder for Rusakutten, Anne-Ma Stokken, vil ikke kommentere Horns uttalelser om faglig uenighet.

– Jeg ble veldig lei meg da HSA-teamet ble lagt ned, og vi har merket godt at dette tilbudet har vært borte, sier Stokken.

– Men nå ser vi fremover og gleder oss til å samarbeide med det nye overdoseteamet. Dette skal gå seg til, og vi skal finne gode samarbeidsformer slik at tilbudet til pasientene våre blir best mulig, sier Stokken.