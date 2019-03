Hvordan overlever man en barndom som ødelegges av overgrep?

- Ingenting med meg er verdt å elske. Jeg føler at folk kan se det på meg, at de kan se at jeg er ødelagt.

Ordene tilhører en kvinne i 40-årene fra Bergen.

Faren hennes er dømt for overgrep mot henne gjennom fem barndomsår. Lillesøsteren klarte ikke å forklare seg detaljert nok i avhør, store deler av barndommen er borte for henne. Dermed ble saken hennes henlagt. Retten legger likevel til grunn at også hun ble utsatt for overgrep. De to er intervjuet i en artikkel i serien «De ødelagte», om skadene barn får etter seksuelle overgrep. Nå kan du møte en av søstrene når BT inviterer til samtale med henne på Litteraturhuset 11. mars. I en samtale med Bergens Tidende skal hun fortelle sin historie. Vi skal også snakke med hennes bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs, som har bistått en rekke ofre for seksuelle overgrep.

Kvinnen forteller om livet etter overgrepene, og hvordan det har påvirket hele familien.

Her kan du lese mer om arrangementet.