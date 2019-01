Selv om Arne Dugstad er lam fra livet og ned, han han i ti år jobbet to ganger i uken. Til sommeren må han slutte. – Jeg føler meg tilsidesatt.

Arne Dugstad og kompisene skal på dans. Det er to dager siden Arne fikk sertifikatet og han har fått låne en lysegrå motorsykkel. En Zuzuki GSX-R1100.

Sommerkvelden 31. juli 1983 setter han seg på motorsykkelen og kjører mot Vossestølen. En bil kjører forbi ham, bakfra.

– Jeg kunne ikke være dårligere enn bilen foran meg. Jeg var en villstyring av en 18-åring og følte jeg hadde full kontroll på alt. Jeg gasset på og kjørte forbi.

Han er nesten fremme på Vossestølen. Han kjører med høy fart, inn i en sving og mister kontrollen. Både Arne og motorsykkelen treffer et tre i veikanten med et smell.

– Jeg husker at jeg holdt armene foran brystet for å beskytte meg, og jeg husker murringen jeg kjente i beinet.

Marita Aarekol

– Jobben betyr mye for meg

Arne fikk en ryggmargsskade og en hjerneskade som følge av ulykken. Han ble lam fra livet og ned, og fikk nedsatt taleevne. I cirka ti år har han jobbet under tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) i bedriften Kveik på Voss. Bedriften jobber med catering, treproduksjon, renhold, vaktmestertjeneste, montering og levering av frukt til bedrifter.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når jeg ikke har jobben. Det blir trist, den betyr mye for meg. Jeg liker å føle at det jeg gjør har en betydning for samfunnet. Nå føler jeg meg tilsidesatt.

Etter at han slutter i Kveik vil Arne få tilbud om å komme på dagsenteret i Voss kommune.

– Jeg ser ikke på dagsenter som aktuelt. Jeg vil gjøre en ordentlig jobb og jobbe selvstendig.

Marita Aarekol

Ikke et varig tilbud

Ved Kveik er det 26 VTA-plasser. Alle plassene er fylt opp og det står folk på venteliste. Bedriften leverer tjenesten på vegne av NAV og deltakerne må ha en uførediagnose i bunn.

– Dette er personer som har en produksjonsevne, men som ikke mestrer et ordinært arbeid. De trenger gjerne mye tilrettelegging i arbeidshverdagen. Målet vårt gjennom VTA er å vedlikeholde og utvikle ressursene deres, sier fagansvarlig i Kveik, Lena Gjernes.

For å kunne jobbe innen VTA må deltakerne oppnå visse krav som NAV har satt. I løpet av prøvetiden på seks måneder vurderer de ansatte i Kveik om deltakerne når kravene eller ikke.

– Vi har krav om produksjonsevne, tempo, utholdenhet og sosialisering. Noen har vært her i mange år, men kvalifiserer seg ikke lenger fordi arbeidsevnen har gått ned. Det er vondt for oss også, sier Kjetil Vestli, avdelingsleder ved VTA-avdelingen på Kveik.

Det er dette som er tilfellet for Arne.

– V-en i VTA burde vært borte. For dem i Arne sin situasjon er ikke dette et varig tilbud, sier han.

Marita Aarekol

– Det mangler noen tilbud

Det er forskjell på VTA og et vanlig dagtilbud.

– Vi har et arbeidsrettet fokus, vi lager produkter og tjenester, og driver ikke med aktiviteter, sier Vestli.

Både han og fagansvarlig Gjernes mener det burde ha vært et tilbud mellom VTA og dagsenteret i kommunen.

– Arne er ikke et unikt tilfelle. Vi mener det mangler noen tilbud her på Voss. Det skulle vært noe annet enn bare dagsenteret. De som er på dagsenteret er svake og pleietrengende, sier Vestli.

Han har et ønske om at Voss kommune skal gå i gang med kommunalt tilrettelagte arbeidsplasser (KTA).

– Det ideelle hadde vært å få fem deltakere inn på et slikt tilbud. Da vil det ikke være NAV som finansierer tiltaksplassene, men kommunen. Her kunne de som ikke tilfredsstiller kravene til VTA, men er for oppegående til dagsenteret, fått en plass. De kunne ha gjort det samme som de gjør nå, men uten kravene, sier Vestli.

Marita Aarekol

– Vi må sette i gang en sak

Kjersti Nordanger, kommunalsjef for helse og omsorg i Voss kommune sier dette er noe kommunen må se nærmere på.

– Det er ikke alle det er like greit for å bli plassert på et dagsenter. Når det dukker opp problemstillinger som dette, er det tydelig at det mangler et tilbud i kommunen.

Hun sier at kommunen nå må sette i gang en sak på det.

– Det må være en sak vi legger inn i økonomiplanen til neste år, og som kan strekke seg over tre år, sier Nordanger.

Stor etterspørsel

Assisterende direktør for tjenesteutvikling i NAV Vestland, Bjarte Hysing-Olsen forteller at VTA er et arbeidstiltak som skal styrke mulighetene for et mer ordinært arbeid.

– Målet er at en til slutt skal komme nærmere arbeidslivet. Kravene er at man må ha et funksjonsnivå som gjør at bedriften kan ha minimum fem VTA-deltakere per veileder. Deltakerne må oppleves som nyttige for bedriften sin produksjon, Hysing-Olsen.

Generelt er etterspørselen etter etter VTA-plasser større enn tilbudet.

– Den rammen vi får tilført gjennom statsbudsjettet bruker vi fullt ut. De som har en VTA-plass kan ha den helt til vedkommende går av med pensjon, så det er ikke så ofte at plassene blir ledige. De som ikke får plass, får som regel et annet tilbud fra kommunen, som for eksempel et dagsenter, sier Hysing-Olsen.

– Tiltaket vil bli betydelig styrket

Regjeringen har i 2019 totalt bevilget 81 millioner kroner mer til dette tiltaket. Dette tilsvarer omlag 700 nye VTA- plasser.

– Dette kommer på toppen av det vi allerede bruker. Nivået er nå historisk høyt med om lag 10.800 plasser. VTA er absolutt viktig for mange brukere og for regjeringen. Vi jobber for å styrke tilbudet innen varig tilrettelagt arbeid og vi ønsker å tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, spesielt i ordinært arbeidsliv (VTO), sier Chrisl Kvam, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet.

– Dette synes vi er fint, og det er i tråd med det FFO har bedt om. VTO-plasser er viktige og dette tiltaket vil nå bli betydelig styrket, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).